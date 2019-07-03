投資價值浮現？陸銀行逾六成PB比不到1

截至 7 月 2 月，A 股 32 家上市銀行中有 20 家銀行股價跌破淨值，比例超過 60%，大型銀行也無法倖免於難，於 A 股上市的 5 家中國國營銀行 PB 比也全數小於 1，建設銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行 PB 比分別為 0.95 倍、0.91 倍、0.8 倍、0.71 倍和 0.69 倍。

業內人士表示，銀行類股跌破淨值比重之高與二級市場整體表現相關，目前銀行類股估值處於低檔，有上漲空間。但仍要留意銀行基本面表現、商業模式等因素，不良資產及壞帳增加，均是銀行業重要的不利因素。

上海財經大學高等研究院研究員王玉琴則指出，銀行股 PB 比不到 1，一方面是受到近期外在不確定因素影響，如股市在 5 月、6 月出現回檔，銀行類股必定受到一定程度衝擊。

至於內在因素方面，自金融系統去槓桿以來，銀行體系內的淨資產、資本適足率都存在壓力。再加上 2018 年底開始，中國人行要求銀行擴大對民營企業和中小企業放款，這兩類企業風險均偏高，對於淨資產消耗更快，導致銀行業淨資產出現一定壓力。

中銀國際則認為要改善銀行業獲利環境，必須提升零售業務的比重，如銀行卡、代理業務、理財產品等手續費收入等。歐美等國的銀行業，零售業務收入占營收比重基本超過 50%。而中國銀行業在這部份只有 38% 左右，且中國人口規模大，以量來看還有更多衝刺空間。

圖: 中銀國際

此外，在信用卡業務方面，以每人平均信用卡持有數量來看，中國 2018 年人均信用卡持有數量只有 0.47 張，較美國 3 張，日本 2.1 張而言仍然偏低，若和韓國、台灣卡債危機時的 4 張以上人均持卡數量而言差距更大。這部份的銀行零售業務也是未來中國銀行業能著墨之處。