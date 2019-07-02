不落韓廠之後 中國兩大造船集團洽談整併

7 月 1 日晚間，中船重工集團與中國船舶工業集團旗下 8 家上市公司同時公告，指出兩家母公司將進行戰略性重整，相關方案尚未確定，此外合併方案亦需取得主管部門批准。

針對兩大集團合併議題，早在今年 4 月份中國國資委已表態，會積極推動造船等領域的戰略性重組。

在中國有著「南船」之稱的中船集團成立於 1999 年，總部位在上海，由中國國資委 100% 控制。而中船重工則是俗稱「北船」，同樣成立於 1999 年，總部則位在北京，同樣由中國國資委 100% 控制。

(資料來源: 中國海運信息網) 南北船業務範圍

目前南船旗下上市公司有，中國船舶 (船舶總裝)、中船防務 (船舶動力)、中船科技 (高新技術)。至於，北船方面則是有，中國重工 (船舶總裝)、中國動力 (船舶動力)、中國海防 (船舶信息化)、中國應急 (應急裝備)、久之洋 (光電裝備)。

太平洋證券表示，「南北船」合併從 2014 年就開始醞釀，只是進度一直非常緩慢。主要在於中船重工集團（北船）的 5 家上市公司，以業務為主體，而南船 3 家上市公司，定位模糊，是合併最大的障礙之一。

此外，韓國作為全球三大造船國之一，近期開始積極加速造船產業整合。受此影響中國兩大國營造船廠整併腳步也正加速。

今年 3 月份韓國現代重工收購大宇造船協定正式簽署，若收購成功，有機會成為韓國造船業有史以來最大的一次收購案。而合併後現代重工全球造船市占率可望達 20%。

不過目前兩家韓國造船廠工會激烈反對，同時在全球各地的反壟斷調查也在進行中，今年要合併成功的機會渺茫。