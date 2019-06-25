陸銀行業瘋上市 IPO數量逾一年新高

為降低中國整體槓桿率，中國政府今年以來不斷呼籲企業減少利用舉債方式籌措資金，並鼓勵利用證券市場來補充企業所需資本，特別是中小銀行。而在主管機關鼓勵之下，A 股銀行業即將迎來新一波「上市風潮」，今年 A 股上市銀行數量有機會達到 40 家。

今年以來，已有紫金銀行、青島銀行、西安銀行和青島農商銀行四家中小銀行接連在 A 股掛牌，目前蘇州銀行也已經進入最後 IPO 階段。同時，5 月份以來，中國證監會先後受理包括齊魯銀行、廣東南海農商行、廣東順德農商行、郵儲銀行、上海農商行等五家銀行的 A 股上市申請。

根據中國證監會最新公布的訊息來看，目前正在排隊等待審核的銀行達 16 家，加上新申請的 3 家，如果沒有意外，預計 A 股 IPO 排隊銀行家數將達到 19 家，數量創下逾一年新高。

業內人士預估，今年下半年銀行業通過主管機關審核的家數會達到高峰，今年內上市銀行數量有望達到 40 家。

即使主管機關鼓勵這些中小銀行積極上市，但為減少股市資金分流至 IPO 企業所帶來的衝擊，中國證監會核准發行規模普遍會比招股說明書中提及的減少五成以上，部分甚至達到七成。

市場認為發行規模大幅減少的因素，一方面是因為銀行業 IPO 募資規模龐大，為控制對 A 股市場的影響，中國證監會一般會削減發行規模。

另一方面與目前市場對中小銀行的風險情況和獲利情況判斷相關，因在包商銀行後，中小銀行潛在營運風險仍高。此外，這些上市的中小銀行資產品質、業務拓展能力，及銀行股權架構等問題都是主管機關考量重點。

目前中國的中小銀行仍未完全脫離包商銀行引發的風暴，截至 6 月 20 日收盤，在 32 檔 A 股上市銀行中，有逾半數的股價低於淨值。

(圖: 東方財富網) 銀行類股日線走勢

會出現這類情況，產業分析師指出，在經濟下滑壓力增加的影響，部分銀行業控股股東為紓緩自身流動性壓力或美化財報，故不得不出售銀行股權。再者部分經營不善的中小銀行發展前景不明朗，導致股東長期持有的意願不足。