歐股盤前─川普擬另對40億美元歐盟商品加稅 指數期貨漲跌互見

美國總統川普的關稅大刀，將砍向歐盟，為報復歐盟補貼空中巴士，對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 提出 89 項稅目的追加關稅清單，規模約 40 億美元；此事淡化了美中貿易戰暫時休兵的樂觀情緒，今 (3) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 2 點 24 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.26%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.16%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.09%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.94 %，深證成指下跌 1.40%；南韓 Kospi 指數下跌 1.20%，日經 225 指數下跌 0.53%；台股收跌 121.35 點，至 10743.77 點。

美中貿易戰暫時休兵，週二美股收高，道瓊工業指數收漲 69.25 點 (0.26%)，至 26786.68 點；標普 500 指數收漲 8.68 點 (0.29%)，至 2973.01 點；那斯達克指數收漲 17.93 點 (0.22%)，至 8109.09 點。

值得注意的是，在美國揚言另對價值 40 億美元歐盟商品加稅的情況下，市場樂觀情緒正逐漸消退。

美國與歐盟互控對方，非法補貼主要飛機製造商 (空中巴士、波音)，這項爭端已在世界貿易組織 (WTO) 延燒長達 15 年。

歐盟週二指出，願意與美國就飛機製造商補貼爭議一事，進行談判，但前提是沒有預設條件，並以取得公平結果為目標。

歷經兩天會議後，石油輸出國組職及其盟國 (OPEC+) 決定延長減產協議至 2020 年 3 月，但對全球經濟成長趨緩、石油需求減少的擔憂，導致昨日油價重挫逾 4%。

週二布蘭特原油期貨下跌 4.1%，至每桶 62.40 美元；西德州原油期貨下跌 4.8%，至每桶 56.25 美元。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 獲多名歐盟成員國領袖支持，被提名成為下任歐洲央行 (ECB) 總裁，現任 ECB 總裁德拉吉，任期將於 10 月 31 日屆滿。