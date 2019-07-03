拉加德獲提名為歐洲央行總裁 風格及領導方式與德拉吉大不同

歐盟高峰會 (The European Council) 週二 (2 日) 正式提名 IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde)，成為下一任歐洲央行總裁，接任德拉吉 (Mario Draghi) 的職位，德拉吉任期於今年 11 月屆滿。

拉加德發表聲明表示，很榮幸被提名為歐洲央行總裁，這段期間她會放棄擔任 IMF 主席。IMF 執行委員會也發表聲明，接受此一決定，並由第一副總裁 David Lipton 代理主席一職。

63 歲的拉加德出生於巴黎，職業生涯最早擔任律師，後任職法國政府，曾任法國財長，但沒有中央銀行背景。她將成為歐洲央行史上首位女性總裁，也是唯一沒有央行經歷卻擔任央行總裁的人。

拉加德的提名將交給歐洲議會及歐元區財長投票通過，不過這更像是個象徵性的步驟，因為高峰會仍擁有最終決定權。

在過去 7 年擔任 IMF 總裁期間，拉加德更傾向強調及自做為傾聽者及強硬談判者的角色。過去她由法國財長轉往 IMF 時表示，她不是一流的經濟學家，但對經濟學也有研究，能理解人們談論的內容，儘管不是特別專精於此。

紐約梅隆投資首席策略師 Alicia Levine 認為，拉加德是個政治人物，遠大於她是經濟學家的屬性，她擔任央行總裁，可以有最好的經濟學家可以協助她，但這個提名仍有些令人費解。

如何推動歐洲經濟的成長，將是拉加德上任後首要任務。她在上個月以 IMF 總裁的角色表示，如果歐洲經濟形勢進一步惡化，央行將會宣布進一步刺激計畫。

做為歐洲央行總裁，外界預料她將負責推動拉德吉之後的寬鬆計畫，不過另一方面，她也將需要參與歐洲內部對預算編列的紛爭，以義大利 Matteo Salvini 為首，一派人主張放寬歐盟與歐洲央行的限制，允許各國更多的預算支出，德國則為反對派，認為各國預算應嚴格管控。