IMF拉加德：全球正飄著4朵烏雲 當心演變為經濟風暴

IMF (國際貨幣基金) 週日 (10 日) 警告，由於全球經濟成長低於預期，經濟風暴恐將來襲，各國政府應做好準備。

IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 出席在杜拜舉行的世界政府峰會 (World Government Summit)，表示目前看到的經濟成長速度比預期更慢。上個月，IMF 已經將全球的經濟成長預期，由 3.7% 下調至 3.5%。

拉加德指出，目前有「4 朵烏雲」是減慢全球經濟發展的因素，如未適當處理，它們可能發展成為「風暴」。

拉加德所提出的 4 個主要風險，包括：貿易緊張局勢和關稅升級、財政緊縮、英國脫歐不確定因素及其溢出效應、與中國經濟成長放緩。

拉加德指出，貿易緊張局勢主要來自於美中兩國的關稅爭端，而且已經在全球範圍內產生影響。目前還很難預料它將如何發展，但已經對全球貿易、信心與市場帶來影響，各國政府應該避免保護主義。

她警告，在這麼多的經濟風險，只要有一個導火線，就可能引起風暴。

此外，她表示，全球石油出口國還未完全由 2014 年油價大幅震盪中恢復過來，隨著收入下降，財政赤字卻只有緩慢下降，這導致公共債務的急劇增加，由 2013 年的 13% 增加到 2018 年的 33%。

拉加德強調，石油出口國不應該將資金投注在成本過高、卻難有回報的「白象」工程。