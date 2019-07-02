【華冠投顧】台股今日下跌-30點作收!接下來台股盤勢的關鍵是?



◆台股盤勢分析: 短沖客

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、3037 欣興

明天的激情過後，今天台北股市早盤下跌 - 17 點開出，儘管在資金買盤集中電子類股；可惜受到金融、塑化轉弱影響，指數震盪走低，終場下跌 - 30 點作收，收在 10865 點，成交量 1189 億。

G20 峰會過後的第二交易日，台股表現明顯趨緩；而籌碼面的變化，也如同我們先前所擔心一樣… 外資昨天僅買超 + 75 億，已經是不如預期了，今天更是反手賣超 - 49 億。延續我們昨天規劃… 鍋蓋就算被打開，但是目前看來『鍋蓋』顯的相當沉重；而『短沖客』能否接手多頭人氣，將是下半周的觀盤重點。水能載舟亦能覆舟… 如果『短沖客』無法成功換手，投資人務必留心賣壓殺出。因此… 老話一句，留意追價風險；切記… 買無量、賣有量!!

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

3511 矽瑪、1762 中化生、3490 單井、6552 易華電、3049 合鑫、6456GIS-KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

1809 中釉、9955 佳龍、6670 復盛應、1337 再生 KY、2501 國建… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

