建案少見！    主打純正日系血統住宅   一上市賣3成

鉅亨網記者張瑞傑 2019年7月3號12點45分

日本建築工藝在台灣等於品質保證，不少建案以「日系精工」為賣點希望刺激買氣，這一次日本人親自下海，由三井不動產、松下營造聯手開發的「三松 MPARK」，成為首見百分百日資地主、開發的建案，主打純正日系血統住宅。全案規劃 25 坪 2 房與 33 坪、46 坪 3 房，強調 23% 低建蔽率、日系建材並導入穴吹物業管理服務，每坪開價台幣 60~65 萬元，鎖定中階年齡市場，至今銷售已達 3 成，成為三重房市最大亮點。

「三松 MPARK」建築外觀圖。（圖 / 張瑞傑攝）

主導開發林口、台中 outlet park 的日本三井不動產集團持續看好台灣，此次與 Panasonic 松下集團首次合作，在台成立三松開發建設，引入台灣豪宅御用的日本織本構造設計監督結構安全、日本三井 Designtec 規劃一樓和風時尚空間，並由日本穴吹物業提供管理服務。在 930 坪基地上，打造地上 19 樓、135 戶住宅，建蔽率僅 23%，成就高質感住宅。

聯碩地產 / 行銷公司總經理特助周宗盟表示，「三松 MPARK」總銷售金額約 12 億元，公設比 34%，坪數 25~46 坪，在日系職人住宅光環加持下，價格雖然高於區段行情 1 成左右，仍然受到購屋客歡迎；購屋客源除了在地、北客外，包括桃園、台中、高雄等買盤。全案預計 2018 年 9 月開始動工，預計 2022 年初完工。