不到百萬 買下屬於自己的資產

面對低薪、高房價，在大台北地區想要擁有自己的資產感覺遙不可及；對此專家建議，累積資產除了透過工作所存下的「勞務財」外，應該透過適當投資來累積「資產財」。在「有土斯有財」觀念下，房地產在所有投資工具中最受國人青睞，「陽光 PARK」推出自備 97 萬元、可購得含車位 26 坪的一般事務所，月租金達 2.5 萬元，換算一年收租可達 30 萬、投資報酬率近 31%。

根據永慶房屋調查 2019 年第一季房屋趨勢前瞻報告，高達 33％消費者認為，房地產是資金避險的首選，明顯高於定存（23％）、黃金（14％）、外幣（10％）、基金（9％）、股票（6％）和債券（5％）。再者，高達 63％消費者「有意願」投資房地產收租，顯示消費者購屋信心確實有回升跡象。此外從調查結果發現，消費者仍以自住首購、換屋為最大宗。七都 (六都加上新竹縣市) 占比在 63％至 84％之間。而置產、長期收租的收益型需求，也有 13％至 30％的占比，顯示目前房市以自住與長期收益為兩大市場主力。

看好自住以及置產剛性需求，加上新興和青創產業的發展潛力，不少建商投入興建中型商辦，位於北台灣最大的工商綜合專用區「陽光 PARK」，強調進入 敦南、信義商圈開車只要 10 分鐘，未來到安坑輕軌線捷運站僅 700 米，全案規劃 27 至 40 坪商辦產品，總價 950 萬至 1400 萬元。以 26 坪、寬限期 2 年為例，自備 97 萬元，加上銀貸 8 成、1 成信用貸款，每月還款不到 2.4 萬元，即可收租超過 2.5 萬元以上，投資報酬率十分划算。

同時搭配可容納近 200 人以上的大廳、會議室、沙發區和運動吧等設施。專案經理曾大維表示，有別於同區段一般廠辦至少 50 坪起跳，「陽光 PARK」 低單、低總，好入手，格局與價位在一般事務所中都相對少見。「現階段 2 字頭價位只能買五股、龜山等台北市第二環區段，這個價位加上新店門牌、進入敦南 10 分鐘，產品非常具有優勢。」

擁有千坪花園公設，「陽光 PARK」環境舒適。（圖 / 業者提供）

專案經理曾大維分析，中美貿易戰下台商回流，原本廠辦設在中國的台商，稅金考量下必須將廠辦與辦公室移回台灣，「需求 5 至 10 人的辦公室，剛好符合我們的坪數定位， 近期 2 個月便出現 3 組這樣的客人 。」全案目前進駐產業包括家電貿易代理、生技、網拍、通訊、建商、公益基金會、電信公司等，以成為小型微創產業基地。