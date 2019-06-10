墨西哥否認談農產品問題 美墨協議仍存不確定因素

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年6月10號10點50分

在美國總統川普宣布「無限期暫停」向墨西哥所有輸美商品課徵關稅之後，美國工商界暫時鬆了一口氣，然而，川普與墨西哥是否因這次協議而平息爭議，恐怕還是個懸而未決的問題。

川普表示，他「完全相信」墨西哥將嚴厲打擊移民問題，美國商會和汽車製造商協會稱讚總統暫停關稅的決定。

不過，川普依然警告，關稅仍然是一種選擇。在週日的 Twitter 上，川普表示，「我們總是可以回到我們之前，非常有利可圖的關稅立場上—但我認為不會有這個必要。」

川普留了一個伏筆，如果他認為談判夥伴不符合他的要求，他就會迅速改變自己的立場。

而目前，美墨對此次協議的看法，似乎已經有所出入。

墨西哥否認討論農業問題

做為協議的一部分，墨西哥已經同意，在全國各地派駐 6000 名國民警衛隊成員，大部分位在墨西哥及瓜地馬拉邊境，以配合川普對限制移民的要求。

川普推特

然而川普還在推文上表示，墨西哥很快將「大規模」地購買美國農產品，並稱這是協議的一部分，墨西哥對此感到不解。3 名墨西哥官員週六表示，他們並不知道還有任何附加協議，並且在華盛頓舉行的 3 天談判中，並未討論過農業貿易問題。

墨西哥駐美國大使 Martha Bárcena Coqui 週日澄清，美國和墨西哥發布的聯合聲明，並沒有提到農業訂單增加。但如果不添增關稅，而且新美墨加協議 (USMCA) 得到批准，那麼預計兩國農產品貿易「可能會大幅增加」。

她說：「我想說的是，即使是現在，我們仍然是美國穀物和肉類的第 2 大買家。」

美國農業部 5 月份預測，本財政年度美國對墨西哥的農業出口額將達到 197 億美元，約占美國農產品出口總額的 14%，超過 2018 財年的 188 億美元，僅次於加拿大預計購買金額 215 億美元。

報導稱協議無新義

據《紐約時報》週六報導稱，這次協議的大部分內容，美國和墨西哥幾個月前就已經實際達成一致，遠在川普的關稅威脅之前。不過川普表示，這是不良媒體的假新聞。

川普推特

無論如何，對墨西哥而言，美墨兩國家現在可能已經簽署了一份協議，但川普已明確表示，關稅威脅只是暫停，他可以在任何時候再次使用它。