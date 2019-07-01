貿易休戰 美農業部長：農民需要全面性協議

美中貿易戰暫時休兵，但美國農民仍表示，需要全面性協議，來恢復美國作物和肉類的大規模出口，以解救脆弱的農業經濟。美國農業部長 Sonny Perdue 指出，對農民來說，貿易協議達成僅是初步的進程，更重要的是聯邦政府後續的全面規劃。

美中兩國間的貿易緊張局勢嚴重影響了美國農業部門，使該部門經歷了多年的低迷，像是農民低收入以及破產率上升等等問題。過去一年，中國對美國農產品的報復性關稅從大豆，豬肉到奶酪，不斷抑制美國出口，也壓低了農產品價格，今年遲到的春季加上暴雨天氣，更破壞了糧食種植者的生意，導致農民哀聲連連。

不過，美國總統川普上周六 (29 日) 川習會後表示，中國將持續購買美國的農產品，這對美國農民來說無疑是一件令人振奮的消息。

美國豬肉出口前景

近來美國養豬農民的前景已有些許改善。由於去年因中、墨兩國提高豬肉進口關稅，導致美國豬肉出口遭受損害，但在美國同意取消墨西哥鋼鋁產品關稅後，作為美國最大的豬肉進口國，墨西哥隨後降低了美國豬肉進口關稅。

除此之外，自從非洲豬瘟蔓延自中國後，整個亞洲的產豬農場也跟著淪陷，預計將使美國豬肉的進口需求大幅增加。根據愛荷華州立大學估計，對地養豬農來說，情況已大幅扭轉，該地養豬農已經從 2 月份的每頭豬平均損失 11.44 美元，到 5 月份每售出一頭能賺取 41.76 美元利潤。

美國國家豬肉生產商委員會主席 Jim Monroe 力促官方消除中國對美國豬肉祭出的 50% 高關稅，並對任何能促進美中貿易協議的進程表示歡迎。

聯邦政府補助與後續支援

今年突如其來的暴雨以及延遲的春季導致美國玉米及大豆收成慘烈，推升美國大批農作物的市場價格。長期來看，美國農民認為必須確保中國及墨西哥兩國仍是美國農作物的可靠買主。

川普政府先前提供 160 億美元補貼，幫助受貿易衝突及天氣災害影響的農民。然而，農業部長表示，農民所需的不僅只是金錢援助，更多的是在交易上取得政府當局的支持，「許多農民認為，他們更願意透過聯邦政府的補助進行自由貿易」。

然而，最近的另一項調查顯示，農民對農業經濟的悲觀情緒正在增加。普渡大學和芝加哥商品交易所對 400 名農民進行的月度調查顯示，5 月份，農民對經濟的看法降至 2016 年 10 月以來的最低水平。