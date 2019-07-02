超過8成廠商5月Blue 製造業連亮7顆藍燈

台灣經濟研究院今 (2) 日公布 5 月製造業景氣信號值為 9.12 分，較上月減少 0.6 分，連亮第 7 顆藍燈，從各產業燈號消長來看，藍燈比重高達 84%，即超過 8 成的廠商亮藍燈，台經院指出，此顯示 5 月美中貿易談判突生變數，加深經貿不確定性風險因素。

台經院表示，5 月貿易戰不確定性因素再起，加上全球經濟需求仍弱，使世界銀行和聯合國的最新經濟展望報告皆同步下修今年全球經貿成長表現，並反映在 5 月國內製造業相關數據中。。

由於美中貿易紛爭升溫、國際原物料價格走緩、比較基期偏高等因素影響，出口和外銷訂單皆呈現連續 7 個月負成長態勢，進口與工業生產指數年增率再度由正轉負，也拖累此次原物料投入面、需求面和售價面指標表現。

就 5 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 1 個項目分數增加、4 項減少，其中以原物料投入面減少 0.32 分最多，其次為需求面和售價面分別減少 0.18 分、0.12 分，經營環境面減少 0.04 分，成本面則增加 0.07 分。

就不同產業燈號的消長觀察，藍燈比重較上月增加 11.88 個百分點至 84.53%，黃藍燈則減少 7.77 個百分點至 12.71%，綠燈僅 2.77%，5 月無黃紅燈和紅燈。