陸製造業吹冷風！6月財新PMI創4個月新低

今（1）日財新網公布中國 6 月份財新製造業 PMI 達 49.4，創 4 個月新低，預期 50.1，前值 50.2。這是中國製造業時隔三個月後，再度跌落至衰退區間，顯示在內外需求雙雙下滑下，中國製造業整體景氣陷入困境。

此外，這兩個月財新製造業 PMI 數據與中國統計局公布的走勢並不太一致。中國統計局公布的 6 月份製造業 PMI 為 49.4，與 5 月份相同。不過，兩數據均顯示中國製造業整體趨勢向下，且同樣進入衰退區間。

從財新公布的製造業 PMI 內容來看，新訂單總量和新出口訂單皆有所下滑。其中，新訂單總量出現今年以來第二次衰退，但幅度尚屬溫和；而在 5 月剛恢復成長的新出口訂單則再度下滑。

同時 6 月份中國製造業產出也結束連續四個月的成長態勢，進入衰退區間，不過衰退幅度不大。

而 6 月份製造業用工規模也持續處於衰退，衰退幅度與前兩月相當。根據反映，在員工自願離職後，廠商並沒有填補空缺。

此外，廠商樂觀度繼續下滑，創 2012 年 4 月有數據以來新低。部分廠商預期，未來一年新產品問世和擴張計劃有助於提升產量，但也有一些廠商則對中美貿易衝突表達擔憂。

不過，市場分析指出，以最新中美之間貿易談判情況來看，已經有好的開始，這能有效紓緩廠商對於未來經濟悲觀的預期，也能刺激廠商增加投資意願。

此外，中國政府在下半年開始推出一系列新的刺激經濟政策，如允許將部分專項債券資金作為符合條件的重大公益性項目資本金、中國國務院提出加速改造城鎮老舊社區。至於，是否要調整下半年政府支出預算、專項債券額度會不會增加的議題，相關討論也開始升溫。