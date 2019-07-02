盤前財經大事搶先讀2019年7月2日

今日操盤前瞻

美國 6 月新車銷售

南韓 6 月 CPI

澳洲央行利率決策

除權息：台塑、台達電、元大金、允強 (2034)、美食 - KY、新產 (2850)、華立、力旺、瑞智、勤凱、台林、東友、大豐電、正瀚、研揚、瑞穎、明安等

關稅戰線轉移！美國向歐盟 40 億美元商品祭新關稅

《彭博社》週二 (2 日) 報導，由於飛機補貼爭端不斷，美國將對歐盟價值約 40 億美元商品祭出新關稅，美國已將關稅戰線從中國轉移到歐盟。閱讀全文...

華為供應鏈解禁 晶片股集體嗨翻

G20 川習會後，美國與中國同意重啟談判，並暫時不再對中輸美商品加徵新關稅，川普亦表示，美國企業可以向華為銷售設備，促使華為供應鏈週一 (1 日) 歡慶似過年，半導體類股一飛衝天。閱讀全文...

長照扣除額三讀通過 纳居家照護每人每年享 12 萬元定額扣除

立法院時會昨 (1) 日完成所得稅法「長照扣除額」增訂條文三讀，只要符合衛福部公告身心失能者，每人每年有 12 萬元定額扣除，並增訂排富條款門檻，明 (2020) 年 5 月申報個人綜所稅即可適用，預估約有 29 萬人受惠。閱讀全文...

五大電信布局 5G 應用 AI、物聯網 大動作搶人才

5G 明年商轉，五大電信積極布局物聯網、AI、智慧雲等領域，搶相關專業人才也成今年重要目標之一，其中，中華電 (2412-TW) 喊出起薪最高 48K、預計招攬 1600 人；遠傳 (4904-TW) 則喊 2 年內，數位人才占比要從 2 成提高至 3 成，台灣大 (3045-TW) 則是強調，將先從內部員工轉調做起，並強化員工的質，而非數量。閱讀全文...

預期 OPEC 將延長減產協議至 2020 年 國際油價漲幅直逼 3%

根據《彭博社》報導，石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 於維也納召開會議，在沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊朗等主要成員國皆表支持的情況下，減產協議可望延長至 2020 年；昨 (1) 日國際油價走揚，漲幅直逼 3%。閱讀全文...

