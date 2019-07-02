川普輸了或中美私下持續過招？華為禁令解除 瑞穗喊買WD 

券商瑞穗認為，近日中美貿易紛爭有所進展，NAND 快閃記憶晶片大廠 Western Digital (WDC-US) 股價可望受惠。

WD 除了是 NAND 快閃記憶晶片領導廠商，也生產機械硬碟，今年迄今股價上漲 30% 以上。由於其勁敵美光 (MU-US) 上週二公布第三財季結果優於預期，WD 過去一週股價也跟著水漲船高。

WD 股價走勢

雖然美光本季 (8 月底止) 展望多空交錯，但該公司稱許多客戶的晶片庫存水準已下降，此評論大大安撫晶片股投資者。

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 週一上修 WD 股票評級，自「中立」調升為「買進」，理由是一些美國供應商已獲准可供貨給華為。

「我們認為，休兵提高了今年下半年訂單回升的能見度，提振了對華為曝險的半導體供應商之預期。」

WD 週一大漲 4.4% 至 49.65 美元。

該分析師估計，華為下半年智慧手機產量 5000 萬至 7000 萬支，將額外帶動記憶晶片需求，WD 等記憶晶片大廠可望受惠。

展望 G20 後市，川普還有後招？

川普上週末在 G20 峰會上同意，只要確認沒有國安問題，美國企業可恢復販售產品給華為，解除了自 5 月以來的華為禁令。

CNBC 財經節目名主持人 Jim Cramer 週一臆測，川普放寬華為限制的背後，一定有一些事情磋商中，同時中美又再起貿易談判。

2 個月前，美政府甫以國安為由，將華為列入黑名單，要求美國企業未經許可不得將含有美方技術的產品販售給華為。

Cramer 表示，川普政策突然出現髮夾彎，「這一定是因為有某事正在進行中，比任何人所能理解的還要大的事。那些不認為有某事『進行中』的人，就會以為『總統輸了』。」

Cramer 提到去年 12 月阿根廷的 G20 會議，當時中美同意休兵 90 日。「川普在布宜諾斯艾利斯會議後，真的覺得非常『挫敗』，我真的很難相信，他會讓自己這次又輸。」

他提到，外界一直強烈相信，上週六的 G20 會議後，川普會加徵中國進口貨品關稅，且持續限制美企業出貨給華為，如今的發展讓大眾大吃一驚。

因為除了對中國讓步以外，川普提到要造訪北韓也令大眾意外。

白宮首席經濟顧問 Larry Kudlow 週日為川普行徑護航，他稱黑名單依舊存在，「這不是總統大赦，華為仍留在須受嚴格出口管制和國安建議推測的企業實體名單上，不會有任何許可證。」