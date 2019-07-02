WD、東芝上月工廠停電 恐衝擊蘋果Mac Pro成本

記憶晶片大廠 Western Digital (WDC-US) 和東芝 (6502-JP) 宣布，6 月中旬發生停電事件，使其產能暫時下降，摧毀其 15 eb (exabytes) 的儲存量，因此快閃記憶晶片的成本可能上升，衝擊到 Mac Pro 和其他硬體未來的生產成本。

東芝記憶體公司和 Western Digital 共同擁有的日本四日市工廠上個月 15 日發生停電，雖然損失的電力預計會使產量下降，但直至近期這兩家公司才評估出此回停電造成的衝擊程度。

「Western Digital 繼續評估此事件的影響，目前該公司預期這事件將導致 Western Digital 的閃存晶圓約莫減少 6 eb，多數可能落在 2020 財年的第一季 (即 2019 年 7 月至 9 月這一季)。」

東芝記憶體公司尚未確認此回停電對其產能的衝擊多寡，蘋果 (AAPL-US) 是東芝記憶體公司的股東之一，以 Bain Capital 領導的財團以 180 億美元部分收購了該公司，但不清楚其中蘋果投資金額比例。

富國銀行分析師向《The Register》表示，這事件造成大虧損的主因是每一片晶圓製程週期需要 10 週。據悉，今年 2 月到 4 月這一季，Western Digital 的 NAND 記憶體出貨量大約 11 eb，而 5 月至 7 月一季預計出貨 12.3 eb。

這回事件預期對東芝的衝擊較大，因為該聯合工廠 2 家公司的持有比例分別為 40%(WD) 比 60% (東芝)，因此東芝的 NAND 晶圓可能會損失約 9 eb，據 BusinessKorea 稱，這可能佔東芝每月 NAND 快閃記憶晶片產量的 10% 至 25%。

由於東芝是全球第二大 NAND 快閃記憶晶片大廠，其生產中斷很有可能影響全球記憶晶片價格，只是漲價可能有限且短暫。

2018 年快閃記憶晶片價格相較高，此後 NAND 快閃記憶晶片的成本一直下降，因為生產商大量積累庫存。一些分析師認為，由於庫存過剩，三星的記憶晶片業務恐怕今年第二季難有獲利。

或許三星這類庫存過剩的廠商可以利用東芝和 WD 供應中斷的機會，將其市場份額吞下，只要東芝和 WD 耗費調查停電原因的時間越長，就要花更久的時間才能讓供應恢復正常，擴大其他廠商趁虛而入的機會。

對於蘋果這類依賴東芝儲存晶片的設備生產商，其 MacBook Pro 和其他產品使用東芝的快閃記憶晶片，快閃記憶晶片的成本可能波動，短期內削弱其每台設備的獲利，但目前還不清楚蘋果是否會將受到的衝擊轉嫁終端消費者。