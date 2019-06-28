東芝、WD部分產線因故停工 估完全復工仍須1~3個月

預定在 2019 年內 IPO 上市的日本半導體大廠東芝記憶體 (Toshiba Memory Corporation，TMC)，日前傳出該公司位於日本三重縣的四日市工廠，因停電意外導致部分產線停工。該消息於今 (28) 日獲得證實，目前預估， 2019 年 7 月中旬前，廠房內的所有設備，應可恢復正常生產。

TMC 的四日市工廠，在 2019 年 6 月 15 日，受當地的大規模停電影響，至今仍有部分生產線還處於停工狀態。

該公司表示，目前正在檢查工廠內的生產設備，可望在下 (7) 月中旬前，重啟所有停止中的產線。

日媒在上週的報導中指出，日本中部電力 (9502-JP) 表示，當地在日本時間 6 月 15 日下午 6 點 25 分時，發生了停電意外，並在約 13 分鐘後恢復正常供電。

而 TMC 的四日市工廠，是該公司 NAND 快閃記憶體生產上的主力工廠。產線使用 12 吋 (300mm) 晶圓，主要產品為 3D NAND 快閃記憶體。

(圖片：Investing.com)

而在另一方面，與 TMC 共同進行四日市工廠營運的美國威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 則表示，在這次的停電意外中，該公司也受到波及。預估在快閃晶圓的可用度上，將會減少 6 EB(Exabyte，艾位元組)，估計這個數字涵蓋了 2020 財年第一季的絕大多數。而威騰目前正與 TMC 密切配合，希望能在 3 個月後的 9 月底前，讓所有生產恢復正常。