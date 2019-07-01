陸鐵礦砂續創5年新高 今年最火商品

美中貿易露曙光，加上中國下半年基建投資有機會加速成長，刺激今 (1) 大商所鐵礦砂價格開高後急漲，漲幅一度突破 3%，最高價來到人民幣 860 / 噸，續創 5 年來新高。截至 11:17 止，鐵礦砂價格暫報人民幣 856 / 噸，漲幅 2.64%。

圖: 東方財富網, 鐵礦砂日線走勢

鐵礦砂是今年中國最熱門的商品之一，主要受到國際重要礦場發生意外、天災等一連串事件的影響，導致市場供應緊縮。6 月份，中國國內鐵礦砂價格持續大漲，單月漲幅 15.3%，連續第七個月衝高，也創下 5 個月來單月最大漲幅紀錄。

而上半年中國國內鐵礦砂價格，漲幅更高達 69.6%，不但為各商品之首，漲幅也是排名第二產品 2 倍以上。

業內指出今年中國鐵礦砂價格瘋狂上漲，除了和下游鋼材等需求拉動外，另一個重要因素就是巴西礦災事件的後續影響，使市場對鐵礦石的供應憂慮難以降溫。

截止上週五 (28 日)，中國主要港口鐵礦砂庫存約 1.16 億噸，較前一周下降 187 萬噸，連續第 12 周庫存出現下滑。

圖: 中國瑞達研究院

此外在需求端方面，受下游需求帶動，中國粗鋼產量接連創下新高，也讓市場對鐵礦砂需求的預期維持在高檔。

統計數據顯示，1～5 月份，中國粗鋼產量 4.05 億噸，年增 10.2%，其中，5 月份粗鋼產量 8909 萬噸，不僅再創歷史新高，年增率也達到 10%。

至於下半年鐵礦砂價格走勢，不少法人指出「難以看空」，主要受到河北、山西等地環保政策壓力大增影響，部分礦區生產有限，導致中國國內礦區鐵礦砂報價上漲，基於整體供不應求情況沒有改善，礦石價格保持在高檔，甚至續創新高的可能性仍大。

不過，也有抱持不同看法的聲音，中國「我的鋼鐵」指出，中國將進入高溫多雨天氣，使得下游的鋼鐵需求將走弱，鋼材庫存有機會呈現回升。

此外，在環保等政策因素影響下，7 月份中國鋼鐵產量可能會有所下降。需求的下滑，有助於縮小目前供需缺口現況，而近期「炒高」的鐵礦砂價格可能出現回檔。