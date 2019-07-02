〈群益期貨〉石油市場老大爭奪戰，誰掌握了話語權

沙特：俄羅斯，這次就由你來當老大好了。

伊朗：他不是我老大，他是非 OPEC 的，沙特與俄羅斯的單邊聯盟，會對 OPEC 造成負面影響，你們制定的章程不具約束力。

OPEC 是一個寡頭壟斷組織，對油價具有一定程度的控制力。2014 年石油戰之前，OPEC 維持以量制價的政策，之後與美國頁岩油競爭，改採搶占市佔率的政策，企圖壓低油價，逼迫美國頁岩油商出場。但畢竟頁岩油是高融資的產業，此役並沒有成功，中東石油產國反而因油價下跌，財政赤字惡化，反受其害，直到 2016 年初的四國協議，俄羅斯願與 OPEC 合作，OPEC 才又改回以量制價的政策。

為期兩天的 OPEC + 會議，今天下午五點閉門會議，七點新聞發佈會，而在此之前，市場已傳出一些基礎的共識，包括：可能達成 9 個月減產協議延長期限、OPEC 秘書長任期獲批、OPEC 與非 OPEC 合作章程獲得通過、下次 OPEC 會議時間在 12/5-6、OPEC 原油庫存降至 2010-2014 水平，而不是五年均值。

其中最具爭議的就是在 OPEC 會議之前的 G20 會議，沙特早與和俄羅斯私相授受達成協議，且 OPEC 將與非 OPEC 共組長期聯盟，提合作章程，在此次的會議中通過，此訊息一度遭伊朗反對，最後似乎有做出妥協，代表 OPEC 與非 OPEC 仍能保持合作，致力於減產扶持油價的政策。

另外，此次俄羅斯提出 OPEC 原油庫存降至 2010-2014 水平，而不是五年均值；若是如此，則代表此次減產的力道將更甚以往，OPEC 庫存與產量具高度正相關，2010-2014 年產量與庫存在相對偏低水位，此次 OPEC 減產以此為基準的話，對油價將提供更強大的支持。

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