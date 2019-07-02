美股盤中─川習同意貿易和解 道瓊上漲290點 S&P 500創新高

美國股市週一上漲，道瓊上漲達 290 點，S&P 500 並創新高點。美中同意停止對對方產品加徵關稅，並恢復貿易談判，為股市帶來利多。

台北時間 23:58

道瓊工業平均指數上漲 125.69 點或 0.47% 至 26725.65。

Nasdaq 指數上漲 90.32 點或 1.13% 至 8096.57。

S&P 500 指數上漲 21.20 點或 0.72% 至 2962.96。

晶片股大幅上漲，美光大漲 6.6%，Qualcomm 與 Broadcom 分別上漲 3.3% 與 5.6%。

分析師說，市場似乎滿意中美合作的語氣。會議後，股市走高，擴大上半年的強勢表現。2019 年以來，S&P 500 上漲逾 17%，創逾 20 年來最佳上半年表現。

道瓊於 6 月上漲 7.2%，創 1938 年以來最佳 6 月漲幅。S&P 500 於 6 月上漲 7.9%，創 1955 年以來最佳 6 月走勢。

在上週六於日本大阪舉行的 G20 高峰會中，川普總統與中國國家主席習近平同意，不對對方進口商品進一步加徵關稅。川普並說，美國將放寬美國企業銷售產品予華為公司的限制。這位美國總統還說，中國將購買美國農產品。

分析師說，中美會談後，未見緊張升高，但亦未見廣泛協定的跡象。貿易緊張造成的不確定性，並未完全清除。

美國國家經濟委員會主席庫德洛週日說，川普並未給予華為大赦。他還說，何時達成協議，並沒有時間表。他的談話讓市場的不確定性揮之不去。

根據 FactSet 公司的數據顯示，S&P 500 第二季企業獲利預期下降。分析師並預期，第三季企業獲利亦將下降，中美貿易戰使得美國跨國企業獲利轉差。

中美貿易戰已逾一年，美國對逾 2500 億美元的自中國進口商品加徵關稅，中國亦對美國產品加徵關稅，進行報復。