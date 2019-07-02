2019年 黃金 金光閃閃的五大理由

6 月是黃金的亮麗月份，也讓上半年表現強勁。

黃金自 2018 年底的每盎司 1280.30 美元上漲了 10%，至上週末來到每盎司 1409.00 美元。6 月，黃金上漲 9%，但仍較 2011 年 9 月所創的 1895.00 美元記錄高點低了 26%。

但黃金的表現並不如 S&P 500，今年以來，該指數大漲了 17.3%，6 月上漲 6.9%。

今年為何是黃金年？6 月又發生了什麼事？6 月及今年以來，黃金與 S&P 500 表現俱佳，可能是反應 Fed 主席鮑爾與歐洲央行總裁德拉吉的政策反轉，近來他們更暗示，考慮重返極度寬鬆的貨幣政策。

美國債券殖利率近來下降，對黃金屬利多。債券殖利率走低，若未見經濟衰退，則對股市亦屬利多。

分析師認為五大理由，讓黃金於 2019 年金光閃閃：

1. 不見通貨膨脹顧慮。上週五，美國 10 年期債券殖利率報 2.0%，自 2018 年 11 月 8 日的 3.24% 大幅下降。同一期間，抗通膨債券 (TIPS) 殖利率下降了 86 基點至 0.31%，創 2017 年 9 月以來，最低利率之一。

這段期間，這兩項殖利率的價差減少了 38 基點至 1.69%。這項價差被視為未來十年，固定收益市場的年度通貨膨脹的指標，該價差縮小顯示通貨膨脹預期仍低。如果真是這種情況，黃金價格為何走強？畢竟黃金是對沖通貨膨脹的工具，通貨膨脹上升，黃金的避險買盤才會增加。

問題在於沒有通貨膨脹顧慮，此時 Fed 可望降息，有助美元走低，支撑黃金上揚。

2. 黃金與 TIPS 殖利率呈反向走勢。黃金之所以上漲，係因與抗通膨債券殖利率呈反向走勢。換言之，當 TIPS 殖利率下降，黃金表現最佳。近來該殖利率已大幅走低。

3. 黃金走勢與其他商品背離。在過去，黃金價格似乎總與 CRB 工業原物料現貨指數及該指數中的基本金屬走勢同步，但今年以來，黃金價格與這兩項指數走勢背離。

這次背離實屬罕見。黃金能否帶動其他商品價格上漲？似乎不太可能，因為全球經濟持續疲弱，黃金則可望持續獲得支撑。

4. 銅價與黃金價格的比例接近債券殖利率。TIPS 殖利率似乎會帶動黃金價格，有趣的是，銅價與黃金價格的比例，與美國 10 年期債券的殖利率往往高度相關。

此一相關性意義重大。銅價轉弱有助債券價格上漲，帶動殖利率走低。債券殖利率走低對黃金價格則屬利多。

5. 黃金可用於對沖經濟與政局不穩。黃金已無需對沖通貨膨脹，因通貨膨脹已不是問題。目前，黃金可用於為疲弱的經濟避險。疲弱的經濟為何對黃金屬利多？經濟疲弱傾向造成反全球化的政治力量失去穩定性。當經濟與政局不穩，有助推升黃金的避險買盤。