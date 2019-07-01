【華冠投顧】貿易戰緩解大漲 大盤新關鍵點看這

2019.07.01 盤後分析

#大盤短評：多方防守看 07/01 低點 10821。

#盤勢分析

川習會過後貿易戰緩解，川普同意美方企業出售無國安問題的產品給華為，激勵華為概念股為首帶動電子股大漲，指數也帶著接近 1500 億元的量能創近期新高並且挑戰 5 月 10900 之上的套牢反壓，原則上貿易戰的緩解雖然刺激市場上漲，但是需留意的是本來預期的 7 月降息會不會因此撲了空，從技術面則看好今天大量紅 K 低點 10821 防守即可，若破則今天的大量將出現套牢現象。

#個股方面，華為概念股全面大漲，電子成交比重也回升到六成五水準，多檔華為供應鏈漲停，其中台積電大漲 3.97% 與 3008 大立光漲停貢獻近百點漲幅，除此之外之前跌的最慘的 6552 易華電、3034 聯詠也都漲停作收，PCB 的 3037 欣興、2383 台光電，PA 的 3105 穩懋也都漲停，除此之外工具機也受會貿易戰緩解，2049 上銀、1597 直得、1590 亞德客 - KY 也都出現強攻。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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