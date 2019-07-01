【華冠投顧】G20峰會後中美重啟談判!台股大漲+164點!萬一近在咫尺!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、3037 欣興

台股盤勢分析:

今天盤面上個股:

鍋蓋

貿易戰趨緩下，台北股市早盤上漲 + 90 點開出，股王大立光及權王台積電的領漲下；加權指數開高走高，終場大漲 + 164 點作收，收在 10895 點，成交量 1452 億。

今天在國際股市全面大漲下，加權指數一舉突破 10800 的『箱頂』壓力。但是對於台股用『消息面』的利多，來站上 10800 點壓力關卡；從籌碼面的結構來看，還是有點『企圖心』不足。特別是外資今天僅買超 + 75 億，顯然外資並沒有因為貿易戰趨緩利多，而大幅回補持股。因此，台股鍋蓋就算被打開，但是目前看來『鍋蓋』顯的相當沉重；再者，外資期貨市場也是逢高減碼。所以就算投資信心開始轉強，但是在短沖客快速回流下；整體操作面，建議投資朋友都要留意追價風險。切記… 買無量、賣有量!!

強勢的個股有:

6462 神盾、1762 中化生、3360 尚立、3630 新鉅科、6552 易華電、3037 欣興、3017 奇鋐… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1809 中釉、9955 佳龍、1736 喬山、1337 再生 KY、3454 晶睿… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。