美國四大半導體全由華人掌舵 英特爾迎最懂中國半導體市場CEO

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-13 13:59

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美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 在一連串高層動盪之後，周三（12 日）宣布任命陳立武為新任執行長，這項任命 3 月 18 日起正式生效。

陳立武將接替現任臨時共同執行長 David Zinsner 和 Michelle (MJ) Johnston Holthaus，並重新加入英特爾董事會。

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David Zinsner 將繼續擔任英特爾執行副總裁兼財務長，Michelle (MJ) Johnston Holthaus 繼續擔任產品執行長。

陳立武在全員信中表示，他不會因挑戰而退縮，堅信英特爾有贏得勝利的能力，有信心扭轉當前局面，將與員工共同努力，恢復英特爾在世界的地位。

據《科創板日報》周四報導，公開資料顯示，陳立武 1959 年生於馬來西亞華人家庭，成長於新加坡，16 歲考入新加坡南洋理工大學，並拿到物理學學士學位，1978 年遠赴美國拿到麻省理工學院核工程碩士學位和舊金山大學 MBA 學位。2022 年，他被授予半導體行業協會最高榮譽羅伯特 · 諾伊斯獎。

陳立武擁有近 20 年半導體從業經驗，曾在 2009 至 2021 年擔任 Cadence 執行長。Cadence 是全球知名 EDA 設計工具和 IP 服務商，在陳立武管理下，Cadence 營收翻番，利潤率擴大，股價飆漲超過 3,200%，最新市值超過 650 億美元。

陳立武更資深的經歷顯然是在創投領域，他在業界還享有「創投教父」稱號。在 1987 年，陳立武創辦了創業投資公司華登國際，並且主投美國跟亞洲市場的半導體、網路及新能源新創企業。

在他的帶領下，華登國際團隊管理資本累計超過 30 億美元，在全球投資 500 多家公司，其中有超過 120 多家公司是半導體公司。

陳立武最聲名顯赫的投資項目是中芯國際 (688981-CN) 。2020 年他以創始股東及董事的身分，帶領中芯國際成功在科創板上市，中芯國際也成為首家「A+H」股的紅籌企業，刷新過去近十年來的 A 股 IPO 融資規模。