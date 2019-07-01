〈遠傳拚智慧雲轉型〉攜手微軟擬訂3大方向布局

遠傳 (4904-TW) 與台灣微軟今 (1) 日攜手簽 MOU，將針對大數據、人工智慧及物聯網進行整合資源，包括共建團隊、共建平台及共建服務等 3 大方向，除加速遠傳智慧雲轉型，也可望帶動營運動能。

遠傳總經理井琪表示，電信業是紅海，雖加強著墨大人物 (大數據、人工智慧及連網) 布局，但 5G 商轉在即，AIoT 更是未來大趨勢，盼透過微軟隊伍加入，讓新經濟有一片藍海，另外，遠東集團旗下有許多傳統產業，可因此找到升級機會，推動整體集團轉型。

台灣微軟總經理孫基康表示，雙方合作方向為共建團隊、平台及服務，共建團隊方面，台灣微軟將導入 Azure DevOps Service 與 Microsoft Teams，讓遠傳能建立 DevOps、開發測試雲與前段技術開發團隊。

共建平台方面，以遠傳現有的大數據分析，再結合台灣微軟的大數據平台、機器學習技術等，擴大數據的模式。

共建團隊則是台灣微軟將用 Azure 雲服務設計、雲服務數據安全、開發技術引入等技術領域，導入遠傳現有的零售、製造與醫療的遠傳智慧雲，未來將以創新的商業模式，提供其他中小企業快速轉型。

孫基康表示，5G、AI、IoT 未來發展可期，雙方的合作除刺激台灣投資市場，催生更多元的 AI 雲端商業服務，讓市場加速見到大數據物聯網的應用。

井琪則指出，微軟的轉型過程中有遇到許多困難，這次的合作案，是使用服務並非產品，遠傳並非從零開始，可避免多餘阻礙，另外，遠傳深耕「大人物」、5G 與雲端技術，在雙方資源交流下，盼轉型同時也挹注營運動能。