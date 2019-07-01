無懼貿易戰股市回檔 勞動基金5月逆勢繳出正報酬5.74%

不受美中貿易戰升溫影響，拖累主要股市回檔整理，勞動基金 5 月仍繳出好成績，截止 5 月底止，勞動基金評價後收益數為 2251.5 億元，收益率 5.74%，勞動基金整體規模達 4.16 兆元。

勞動基金運用局今 (1) 日公布勞動基金運用績效，5 月雖有貿易戰升溫利空因素，拖累全球 MSCI、新興股市與台股同步走跌，原本官方預估 5 月勞動基金績效恐不如預期，導致收益縮水，但從今天公布結果來看，勞動基金仍繳出正報酬績效。

勞動基金是由新、舊制勞退基金、勞保基金、就業保險基金、職災保護專款與積欠工資墊償基金等六大基金所組成。

根據勞動基金局天公布資料，截至 5 月底止，整體勞動基金評價後收益數為 2251.5 億元、收益率 5.74%，其中，新、舊制勞退基金收益率分別 5.68%、 6.45%，勞保基金收益率 6.07%，就保基金收益率 1.33%，職災保護專款及積欠工資墊償基金分別為 0.39%、0.79%。

另外，受衛生福利部委託管理之國 民年金保險基金規模為 3291 億元，收益數為 167.7 億元、收益率為 5.41%。

在基金規模部分，整體勞動基金截至 5 月底止，規模共 4 兆 1619 億元，其中新制勞退基金規模為 2 兆 3334 億元，舊制勞退基金規模為 9568 億元，勞保基金規模為 7175 億元，就保基金規模為 1302 億元，職災保護專款規模為 107 億元，積欠工資墊償基金規模為 133 億元。

展望後市，勞動基金運局表示，在貿易保護主義風氣盛行下，加深全球景氣成長動能放緩疑慮，全球主要中央銀行重啟寬鬆貨幣政因應經濟下行風險，後續將觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向及其對全球經貿活動影響程度，審慎調節投資步伐，以獲取基金長期穩健收益為目標。