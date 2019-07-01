澳洲央行預計再降息1碼 澳幣走勢視聲明溫和程度

澳洲央行預計週二 (2 日) 發布利率決議，市場普遍預計，在 6 月降息 25 個基點之後，本月份將再降 1 碼，至歷史低點 1%，以推動經濟成長，此舉也將使央行創下 2012 年以來的首次連續降息紀錄。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 早前已經暗示進一步降息，認為此舉有助於利用經濟中的閒置產能，並使在降低失業上有更快的進展。

澳幣近期雖有反彈，但仍處下跌通道之中，至 1 澳幣兌 0.70 美元附近徘徊。週一則出現近 9 個交易日以來首度下跌，低點來到 0.6942。分析師預計，澳幣是否會跌破 0.70 關卡，要點不在澳洲央行的行動，而在會後聲明的溫和程度。

澳幣走勢 (圖表取自 tradingview.com)

Lowe 週二已安排一場晚餐演說，可能針對未來澳洲央行走勢提供線索

Lowe 先前一再表明，期望僅僅透過降息來推升經濟成長，是「不實際」的，他一再呼籲政府通過基礎設施投資等財政刺激措施來支持經濟。

NAB 經濟學家 Alan Oster 等人表示，以目前經濟停滯的情況來看，委員會沒有什麼觀望的空間，因此有充份的理由，迅速採取行動降息，NAB 預計澳洲央行在 11 月份還會再降一次息。

美國和中國週六同意重啟貿易談判，川普同意不對中國加徵關稅，並放鬆針對華為的限制，以降低與中國的緊張關係。

澳新銀行報告認為，儘管貿易信心將因此改善，支撐風險偏好，但在央行開會前，澳幣短線前景仍應以中性看待。