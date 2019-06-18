澳洲央行會議紀錄鴿派表態 澳幣下跌直逼10年低點

澳洲央行週二 (18 日) 公布 6 月貨幣政策會議紀要，預示進一步放鬆政策的可能性，提升投資人未來降息預期，並使澳幣跌至接近 10 年低點。

截至澳洲中午 12:00，澳幣兌美元跌至 68.42 美分，僅略高於 2016 年 1 月 15 日的低點 68.24 美分，此前一度跌至 68.38 美分；再之前的低點，則發生在 2009 年 3 月之前。

澳幣兌美元走勢

會議紀要顯示，央行認為 6 月份降息將有助於減少勞動力市場的閒置產能，而勞動力市場的情況，將是未來政策「特別重要」的因素。低利率會傷害儲蓄戶，但會刺激整體經濟。

與會人員認為，利率「更有可能」在未來一段時間內下跌，不過也強調，降息並非唯一有助就業的政策，其他選擇也可能有助將失業率降至 4.5%，即央行認為充分就業的水準。

澳洲宣布降息之後，央行總裁 Philip Lowe 警告不要過度依賴貨幣政策，並表示基礎設施投資和結構改革，也有助於加速經濟成長。

Commonwealth 也在今天更新利率預測，認為今年還會有兩次降息，分別是 8 月及 11 月，而使現金利率降至 0.75%。

澳洲於 6 月 4 日宣布降息 25 個基點，利率降至歷史低點的 1.25%。