【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

美股漲多跌少，激勵 28 日台股開高，惟白宮經濟顧問庫德洛表示，若有必要，可能對中國商品推進新一輪關稅，消息為川習會樂觀氣氛降溫，也使得亞股一片愁雲慘霧，大盤在類股跌多漲少，無主流股撐盤下，日線收黑，終場加權指數收在 10730.83 點，跌 43.07 點或 0.4%，成交額 914.18 億元。 OTC 指數收在 137.13 點，漲 0.33 點或 0.24%，成交額 255.25 億元。

28 日大盤周線收黑，不過，月、季及半年線皆收紅，中長期走勢仍有利多方，惟日量受川習會前市場投資謹慎影響，不足九百億，人氣明顯不足。籌碼方面，內資同步買超，外資則由買轉賣。統計今年上半年大盤成長 10.32%，櫃買指數則成長 11%，表現不如陸股三大指數 (成長 19.93-26.78%)，主要受到貿易戰、國內政治動盪影響。由於川習會成果優於預期，將推升國際股市上揚空間，惟美國共和及民主黨皆有議員反對華為解禁，美國能否履行承諾仍需觀察。展望下半年，美中貿易談判仍為市場焦點，預期雙方各有堅持，或談判至明年美國總統大選。若全球央行態度持續偏鴿，將有助股市向上，選股方面，可留意高殖利率概念股。

