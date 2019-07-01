【運達投顧】七月新的輪漲股在哪



今天 G20 開幕市場預期的川習會在明天約中午舉行，依照目前市場的訊息如：

(1) 美國財政部長米努勤表示，美國與中國的貿易協議已完成九成左右。

(2) 全球第 3 大記憶體廠美商美光科技自本月中旬起，已部分恢復對華為產品供貨。預計談判結果應該不會太差，市場預計很有可能美中兩國同意貿易戰在 G20 峰會前暫時停火，雙方可能將貿易談判的期限訂為 6 個月，亦即到 2019 年底。川普周三接受媒體訪問時，重申若美中兩國仍無法在大阪達成協議，他已準備好對其餘 3000 億美元的中國進口貨品實施關稅，但可能將稅率由原先提出的 25% 調降為 10%。若貿易戰暫緩延到年底對全球股市也算是一個利多，台股的多方還有機會延續到七月中旬附近，重點分析如下：

1. 本週國際股市的結構出現一個現象：落後的指數都出現補漲如費半指數連兩天大漲已經站上季線。週二提示：要留意南韓股市與陸股只要有一個站上季線就是亞股補漲攻擊的開始，這兩天陸韓股市大漲也已經快突破季線。以這個結構來看如美股強勢股 (道瓊、SP500 漲多只是整理) 續強，弱勢股 (費半站上季線) 開始轉強，美股多頭結構不變全球股市也正在補漲，台股在此背景下還會有續強的機會。

2. 目前支撐亞股走強的指標在匯率，七月美國是否降息雖然還沒明確答案，但美元在本週跌深反彈但站不上年線，目前跌破所有均線後加上月季線死亡交叉所以走空的趨勢還會延續，就美元的技術面來看往下的支撐關卡在 3 月份的 95.7，若是這個關卡失守則會加速下探今年的低點 95 元關卡，以聯準會今年下半年預計有兩次降息的機會來看美元下探 95 元的機率大，所以近日當美元跌深反彈時新台幣匯率卻維持升值可見資金流向亞洲市場明顯，只要這樣的資金流向沒有改變亞股續漲的機會大。

3. 外資昨天在現貨市場買超 143 億，6 月份外資總買超約 423 億現貨市場已經出現買盤這也使得台灣 50 昨天創這波反彈的新高，當外資才剛進場作多權值股的代表台灣 50 領先台股創高台股就沒有走弱的機會，但七月是否會有更強的攻擊下週起要留意期貨的倉位變化，七月台指期結算在 7/17 只剩兩週半的時間，若搭配聯準會有降息的動作，下週起外資期貨倉位站上 5 萬口時則預告台股這一波的多頭攻擊會延續到七月中旬附近。

4. 七月份的操作策略：依照近期國際股市以補漲的指數為主，可見目前仍在低檔的個股在七月會有補漲的空間，以權值股來看這一波指數的上漲主要是以台積電鴻海為主，但七月台股要挑戰新高必須其它補漲股要表態，所以如環球晶國巨華新科仍是盤勢攻擊與否的指標，當指數有撐接下來中低價股的空間將會加大，以本週上櫃指數優於大盤可以看出中低價股的補漲才剛要開始，目前仍在低檔且有低接買盤的的中低價股如：微星技嘉合晶嘉晶偉銓電智原… 等可留意出量的攻擊訊號。

※運達投顧蕭春源分析師

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