

◆盤勢分析

1. 市場屏息以待川習會後結果已出爐，確認重啟談判，但並無明確時程，另外，美企可針對不涉及重大國家緊急問題的設備出貨予華為，而上週五美股在貿易戰訊息未定下，四大指數呈現揚升，漲幅介於 0.14% 至 0.58%。

2. 週五台股回檔修正，市場屏息以待，週末中美貿易戰的後續，因此觀望氣氛濃厚，最終指數下跌 43.07 點，跌幅 0.40%，收在 10,730.83 點，成交金額為 896.80 億元。三大法人合計賣超 21.18 億元，外資賣超 29.48 億元、投信買超 3.67 億元、自營商買超 4.63 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，格局並未破壞，後勢若能維持量價同步，方有利多方盤勢。

(2) 均線：支撐為月線（約 10614 點）附近，壓力為 6/21 高點約 10850 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下擴大，6 日 RSI 值（56）高於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數漲幅 0.24%，收在 137.13 點，相對加權指數漲幅落後。支撐為月線（約 134.7 點），壓力為 6/21 約 138 點，KD 指標開口向下，呈現收斂，6 日 RSI 值（68）高於 50，短線偏多整理。

5. 觀盤重點：中美貿易會談結果後，市場目前偏樂觀，留意上攻成交量持續擴大或回檔是否量縮，以及守穩季線支撐，台股選股方向可留意半導體、光學元件、生技、PCB、金融、5G、高殖利率等。

6. 台股除權息行情邁入高峰，7 月共有 2881 富邦金、2882 國泰金、1301 台塑、1303 南亞等 553 家公司配發現金股利，指數蒸發 250 點，逾 5,000 億元股利活水將在月底發放。其中 2330 台積電 2,074 億元股息將於 18 日配發，股息資金若能回流，可望推動第三季台股填息走勢。

7.「習川會」傳來佳音，美國總統川普允許美企業續對華為供貨，亦暫緩 3,000 億美元商品關稅，華為及蘋果二大手機供應鏈重啟拉貨潮，第三季業績看俏，不但有利於台股後市，光學龍頭 3008 大立光和 3406 玉晶光將受惠於智慧型新機三鏡頭訂單加持，7 月營收看增。

8. 迎接 2020 年東京奧運商機，加上下半年進入鞋子出貨旺季，製鞋三雄 9904 寶成、9910 豐泰及 9802 鈺齊 - KY 在擴產效益發酵下，均看好下半年營運表現。全年營收與製鞋總量將挑戰歷年新高。

9. 隨著臉書宣布要推出加密貨幣後，帶動全球網路大廠都陸續表態有意發行加密貨幣，也讓比特幣價格在近期出現大漲走勢，讓加密貨幣挖礦需求急速升溫，並可望重啟 7 奈米比特幣挖礦 ASIC 量產及 NRE 案，獲 2330 台積電先進製程奧援的 3443 創意直接受惠。

