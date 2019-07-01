標普500指數今年表現最佳的個股是化妝品企業Coty

根據統計，今年到目前為止，美國企業 Coty (COTY-US) 是標準普爾 500 指數中表現最好的股票。

這支化妝品經銷商 2019 年股價上漲超過 100%，而同期標準普爾 500 指數僅上漲 17%。投資人正在押注 Coty 的重大轉變，包括新的管理層，以及終於從收購寶潔 (PG-US) 美容業務復元。該股去年下跌 67%。

Consumer Edge Research 分析師 Jonathan Feeney 表示，分銷 Opi、Covergirl 和 Sally Hansen 等化妝品品牌的 Coty 正處於轉型期，許多投資人認為其股價「折價過大」，每股交易價格約為 13 美元。

Feeney 將 Coty 的成功歸功於其「備受好評且現在控制公司的大股東」JAB Holdings。這家私募股權公司也是 Dr. Pepper 的大股東，在 4 月取得 Coty 的控制權，此舉普獲華爾街分析師看好。

他說：「雖然美國美容產業目前比預期更糟糕，讓管理層大感意外，但他們正在努力導向正軌。」

JAB 讓企業為變革做好準備。該公司為 Coty 引入新任 CEO Pierre Laubies ，他將在 7 月 1 日公佈他對 Coty 的轉機策略。

JAB 也不會避談併購交易以填補投資組合空白。本月稍早，《Women’s Wear Daily》報導，Coty 正在洽談收購 Kylie Jenner 的 12 億美元化妝品公司 Kylie Cosmetics 股權。

巴克萊在給客戶的報告中表示，「Coty 目前無法真正做出大規模的收購，但我們相信 JAB 會找到方法來為正確的資產尋找創造力。」

然而，分析師同意 Coty 的核心品牌，如 Covergirl、Rimmel 和蜜絲佛陀正在失去動力。在最近的報告中，D.A. Davidson 表示，Coty 的 6 個「彩妝品牌」中有 4 個已跌落社群媒體排行榜。D.A. Davidson 對該股持中性評級。

巴克萊的 Lauren Lieberman 在給客戶的報告中說，Coty 的「大部分弱勢品牌組合與社會脫節，缺乏全球甚至地方規模」。巴克萊對該股評級為持有。

2016 年，Coty 宣布收購寶潔的美容業務。根據 RBC Capital Markets 的數據，在 2017 年和 2018 年波動不定之後，該公司處於轉捩點，該公司是對該股評級買入的兩家公司之一。

RBC 預計，從 2022 年開始，獲利率將「在收購寶潔產品線的生產力加強和協同效應下改善和擴大」。

RBC 戰略財富管理總裁 Mark Tepper 指出，「在去年下半年他們宣布收購寶潔美容，股價一蹶不振後，現在情況正在反彈。」

Tepper 表示，Coty 的基本面也不支持長期走升，「在我看來，它們的總體戰略仍然存在缺陷，」「隨著寶潔的收購案，它們基本上是想強化大眾消費產品，但消費者的購買趨勢已經改變。消費者現在想要獨特的體驗、追求高知名度產品，他們想要精品而非 CoverGirl。而且 Coty 的債務水平還很高。」

今年的部分漲勢可能是由於「軋空」所致，因為許多投資人一直在放空該股。FactSet 顯示，Coty 是標準普爾指數中最被放空的股票之一，其流通股中有 14.6% 遭作空。但它的流通股比率不高，只有 37%。

美容類股今年都明走升，今年以來，Ulta (ULTA-US) 和雅詩蘭黛 (EL-US) 的股價均上漲超過 40%，而 e.l.f Beauty (ELF-US) 的漲幅超過 60%。