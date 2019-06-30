下半年手機廠推多款新機 台供應鏈營運加溫

下半年消費性電子進入旺季，其中非蘋旗艦機三星、華為新機受矚目，今年各手機廠都朝多鏡頭系列發展，另外也有 5G 新機將上市，台供應鏈包含光學元件、散熱等相關廠商，下半年營運動能看俏。

三星將在 8 月發表年度旗艦機 Note10，近來有外媒揭開實機樣貌，估將以雙版本命名，分別為 Note10 及高階版 Note10+，傳為 3 鏡頭相機，拍照規格採 1200 萬畫素主鏡頭、1200 萬畫素長焦鏡頭及 1600 萬畫素超廣角鏡頭，外觀設計採 6.3 吋雙曲面 AMOLED 面板，將具備 5G 通訊能力。

法人指出，三星新機將推升相關概念股營運受惠，點名大立光 (3008-TW)，散熱廠雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)、超眾 (6230-TW)，指紋辨識廠神盾 (6462-TW)、敦泰 (3545-TW) ，及鴻海 (2317-TW) 旗下 GIS-KY(6456-TW) 等。

蘋果新 iPhone 預計 9 月新機也將亮相，市場認為，整體雖無大改款，但三鏡頭設計將成焦點，法人分析，大立光、玉晶光 (3406-TW)，在新機拉貨話題帶動下，業績也將受惠。

至於華為，預期 10 月發布新機 Mate 30，預計搭載 6.7 吋螢幕、4 顆鏡頭，其中 1 顆為 Tough 鏡頭。另外，小米年度旗艦機小米 9T ，也將在 7 月上旬上市，手機搭載 6.3 吋全螢幕，首次採升降式 2000 萬自拍鏡頭，目前供應鏈已提前拉貨，預計包含英業達 (2356-TW)、友達 (2409-TW)、聯發科 (2454-TW) 與鴻海旗下富智康等，營運表現可期。