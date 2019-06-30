台股7月恐面臨搶短資金獲利了結賣壓

市場高度矚目的川習會登場，投信認為，G20 川習會雖會對市場形成衝擊，但因市場對貿易戰已先提前反應，因此預期川習對市場造成的效果有限，隨著台股進入除權息旺季，預期台股仍有機會吸引長線資金進駐，但要注意的是，台股需慎防先前搶短資金獲利了結。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄提醒，美中在 G20 達成和緩成果，短線多方有表現空間，但要注意的是，過去急漲吸引搶多資金，恐出現利多獲利了結賣壓。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股進入除權息旺季，加上市場對聯準會降息抱持高度期待，台股平均值利率約 3.5-4% 區間，部分公司甚至超過 5%，比起美國 10 年期公債殖利率僅 2.1%，台股仍具一定吸引力。

富蘭克林華美投信認為，G20 高峰會後讓貿易戰局勢明朗化，不確定性降低也對市場相對有利。

安聯投信從川習會可能發生的三種情境進行推演，預期美中領導人會晤後，將有三種情境：一、貿易協議達成，二、未達成協議但繼續貿易談判，三、未達成協議且貿易衝突全面爆發。

廖哲宏分析，川習會達成和談，則過去一年多的紛擾將畫下休止符，產業重新恢復原本秩序；如果是第二種情境，將導致短期市場將關注焦點，轉向美國聯準會降息政策及貿易談判的推進上；萬一是第三種最糟糕的情境，也就是貿易衝突若全面爆發，美國對中國 3250 億美元商品啟動關稅課徵，全球貿易量將明顯受到衝擊。