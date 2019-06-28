強調防水 蘋果新專利要取消iPhone連接埠？

6 月 27 日，美國科技網站 AppleInsider 指出，蘋果當天向美國專利商標局提交一項新技術專利，其內容顯示 iPhone 可能採用電磁波波導 (waveguide) 技術取代現有的 Lightning 埠。

為了加強防水效果，蘋果近幾年不斷研發新的方式來阻止水與灰塵進入其行動裝置內，最簡單的方式還是減少物理連接埠。從蘋果取消 3.5mm 耳機孔，已經可以看出發展趨勢，意味著新的波導傳輸技術未來可能再進一步強化蘋果防水能力。

過去蘋果推出的 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 是第一款具有 IP67 防水和防塵能力的產品。之後又將 iPhone XS 的防水能力提升到 IP68 等級，預期今年即將發布的新 iPhone 也會保有 IP68 防水水準。

目前 Lightning 埠主要有兩大功能，一是可為 iPhone 充電，另一個就是連接電腦傳送資料數據。而在充電方面，目前已經可以利用無線充電取代。但物理數據連接卻不容易被取代，因此很難徹底移除 Lightning 埠。

不過，蘋果提交的新專利申請顯示，這項波導技術結構，可以使設備確定其資料傳輸方向。初步規劃來看，波導實體部份將由介質芯和包層形成，並以毫米波頻率及以上的頻率傳送無線電波。

(資料來源: 美國專利商標局)

透過毫米波傳送資料，就能比現今所使用的導電導線技術達到更高速的數據傳輸效果。這可能為將來的 iPhone 取消 Lightning 埠做鋪路，即無需物理接連埠也能進行數據傳輸。

而為了使波導能夠正常運作，必須將波導放置在與其傳輸方向相同的位置上，並對其進行排列以正確地將數據傳送到設備上。為了便於校準，還可以使用磁鐵將電纜固定到位，並確保用戶能正確放置電纜位置。

雖然這項新技術何時能搭載在新 iPhone 還不確定，但進入 5G 世代，從有線走向無線會是趨勢，而蘋果的新科技有機會給中國科技廠搶先仿效，或許相關概念股將隨之催生而出。

