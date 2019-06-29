特斯拉遭砍目標價 瑞銀：可能因應交車數據漲一下 但虧損擴大將引發走跌

瑞銀週五下修對特斯拉 (TSLA-US) 的獲利預期和股票目標價。

倘若第二季交車情形改善，就可推升特斯拉近期股價，但特斯拉第二季獲利和下半年的交車狀況令瑞銀對其股價保持謹慎。

瑞銀維持其「賣出」的評級，但將 12 個月的目標價自 200 美元調降至 160 美元 (特斯拉 52 週低點略低於 180 美元)。特斯拉週五小升 0.28%，收 223.46 美元。

瑞銀分析師 Colin Langan 表示，「交車數據可能會讓股價上漲一下，但獲利消息可能引發走跌。我們預期特斯拉下半年虧損擴大，因其交車可能減弱，且其定價行動的衝擊持續影響利潤。」

特斯拉第一季交車量下降，令投資者憂心忡忡，因而壓迫股價，自特斯拉公布第一季交車僅 6.3 萬輛，不及分析師原本預期的 7.6 萬輛後，股價迄今跌逾 10%。

Langan 表示，如果特斯拉第二季展現強勁的交車復甦情況，並接近其 9 萬至 10 萬輛的目標，「將有可能安撫多頭。」但他預估僅會交車 8.7 萬輛，低於特斯拉目標的底線。

但瑞銀認為，特斯拉今年下半年的獲利虧損將擴大，Langan 調降了特斯拉今年餘下時間至 2023 年的 EPS 估值。特斯拉第二季 EPS 估值自每股虧損 49 美分擴大為每股虧損 78 美分。

Langan 認為，自動駕駛儀 (Autopilot) 平均估計降價 2400 美元，這點成了利潤率令人憂心的主要原因，因這造成每輛車獲利下降，且 70% 買家選擇自動駕駛選項。

「由於我們預期利潤遭到阻力，加上交車速度放緩，所以我們仍然看跌。」

特斯拉今年迄今股價下跌 32% 之多。