川習會前忙張羅！川普邀約金正恩再會南北韓非軍事區

萬眾矚目的 G20 川習會將於今 (29) 日上午登場，會前美國總統川普忙著張羅第三次「川金會」，他推文向北韓領導人金正恩發出邀請，期待在「韓國神秘地帶 – 南北韓非軍事區 (DMZ)」相會。

川普向北韓領導人金正恩發出邀請。(圖片：翻攝川普推文)

美國總統川普週六 (29 日) 推文表示：「在經過一些非常重要的會議，包括我與中國領導人習近平會晤過後，我將離開日本前往韓國 (與文在寅總統會面)。 如果北韓金主席看到這篇，我會希望在邊境 / DMZ 與金主席會面，握手並說嗨？！」

南北韓非軍事區 (Korean Demilitarized Zone，DMZ) ，將整座朝鮮半島分成南北兩側，以南北韓實際邊境後 2 公里、北緯 38 度線及其周圍地區所組成，是韓國神秘地帶，此區兩側仍保持敵對狀態，附近的居民人數也極少。

南北韓非軍事區。(圖片：AFP)

實際上，第三次「川金會」有譜的訊息早已傳出，南韓在北韓與美國的對談角色上，一直扮演調解人的作用。

南韓總統文在寅週三 (26 日) 表示，在年初第二次的「川金會」破局之後，南韓正居中協調第三次「川金會」的可能性，並且就雙方工作層面進行協商談判，希望推動北韓放棄核武器，來達成朝鮮半島安全至秩序的保障，同時撤除美國的制裁，以集中資源發展經濟。

文在寅稱，目前雙方談判在陷入僵局的形勢下，沒有具體理由說服北韓當局放棄核武。不過他早已就川金三會的可能性進行對話討論。