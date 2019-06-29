美股盤後 — 世界目光聚焦G20川習會 金融股齊漲台股ADR齊跌

週五 (28 日) 銀行股領軍大漲，台股 ADR 齊跌，美股四大指數同步揚升，世界目光聚焦即將登場的 G20 川習會。

摩根大通週五領漲道瓊，6 月道瓊 30 個成分股漲幅超過 7%，創 1938 年來最大 6 月漲幅；金融板塊領漲標普，6 月標普上漲 6.9%，創 1955 年以來最佳 6 月表現；那指本月上漲了 7.4%。

週五 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 73.38 點，或 0.28%，收 26599.96 點。

那斯達克指數上漲 38.49 點，或 0.48%，收 8006.24 點。

標普 500 指數上漲 16.84 點，或 0.58%，收 2941.76 點。

費城半導體指數上漲 2.06 點，或 0.14%，收 1458.96 點。

尖牙股 (FAANG) 互有漲跌。臉書 (FB-US) 上揚 1.85%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.57%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.73%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.56%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.91%。

半導體類股漲跌互見，美光 (MU-US) 上漲 1.37%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.85%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.61%； AMD (AMD-US) 下跌 1.20%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.95%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 0.22%。

華爾街銀行全數通過壓力測試後，金融板塊揚升，美國銀行 (BAC-US) 上揚 2.80%；花旗 (C-US) 上漲 2.77%，摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.76%。

台股 ADR 集體下滑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.45%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.50%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.34%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.16%。

企業消息

蘋果新 Mac Pro 轉移中國製造廣達代工，蘋果首席設計長 Jony Ive 宣布即將離職，此消息促使蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 0.91% 至每股 197.92 美元。

高盛 (GS-US) 將其季度股息提高近 50%，激勵其股價大漲 2.65% 至每股 204.60 美元，摩根大通 (JPM-US) 週五宣布提高季度股息與獲批庫藏股計畫，大漲 2.76% 至每股 111.80 美元。

波音週四 (27 日) 確認其 737 MAX 軟體更新的問題，預計 9 月才會完成，最快到年底才能復飛。波音 (BA-US) 週五股價小漲 0.044%。

華爾街分析

備受矚目的日本 G20 川習會將於台北時間今 (29) 日上午 10 點半登場，這是自去年阿根廷 G20 峰會後，美中元首的首次會晤。

世界目光聚焦 G20 川習會。(圖片：AFP)

美國與中國目前都堅持其貿易立場，中國商務部呼籲美方應取消對華為和其他中企壓力和制裁措施，美國總統川普重申若會談失敗，威脅要對所有中國進口產品徵收關稅。

Bryn Mawr Trust 首席投資長 Ernie Cecilia 表示：「市場不是絕望，但需要繼續證明在解決貿易問題方面取得進展。我們需要聽到一些具體事項，也許是一個時間表或一個目標日期來完成這件事，必須有一定獨特性。儘管在此之上，我不確定在這麼短的時間內是否能達成。」

市場對 7 月百分百降息的預期，持續受到華爾街關注。

美國市場研究公司機會主義交易員任樓論壇創始人 Larry Benedict 評論：「市場認為聯準會將很快走向寬鬆，由於經濟資料好壞參半，尤其是在房市方面，但我認為市場的預期可能遠高於實際情況。聯準會可能降息一次以對市場的安撫，然後可能再等一段時間，再採取下一步行動。」