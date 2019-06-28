〈上銀啟動交棒〉接棒董座後 卓文恒今年續拚營收雙位數成長

上銀科技 (2049-TW) 名譽董事長暨上銀集團總裁卓永財，今 (28) 日在股東會後，將董座交棒給獨子卓文恒，卓文恒表示，總裁對今年公司的營運目標，是營收要有雙位數成長；卓永財則說，要達標是有難度，但還是要以此為目標前進，即使市況很差，訂目標後全力以赴，營運出現負成長的可能性也會較低。

卓永財育有 1 子 2 女，幾年前就已啟動接班計畫，卓文恒為其獨子，擁有美國多明尼肯大學管理碩士學位，1995 年進入上銀服務，至今已滿 24 年，從工廠基層做起，一路晉升到執行副總，個性內斂沈穩、認真務實，且相當低調，上銀科技共同執行長蔡惠卿就說，董事長低調的程度，是若非姓卓，在公司不會有人知道他是總裁的兒子。

而在卓永財有計畫的培訓下，卓文恒已歷練製造、行銷、人力資源各領域業務，並與卓永財赴全球各大展會參展，平均 1 個月參展 1.5 次，1 年參展超過 10 次，到處學習新東西與新技術，一同接觸、拜訪各大客戶。

對於接棒董座之後的營運規劃，卓文恒表示，上銀科技過去在總裁卓永財的佈局下，除滾珠螺桿、線性滑軌外，也推進次系統領域，但目前經濟景氣不佳，營運要持續維持成長，要看自己有沒有本事接單。

卓文恒也說，總裁對今年公司的營運目標，是營收要有雙位數成長。不過，今年大環境受美中貿易戰影響，卓永財表示，要達標是有難度，但還是要以此為目標前進，也許成長率訂了 100%，最後達成 80% 也說不定，即使市況很差，訂目標後全力以赴，營運要出現負成長的可能性也會較低。

