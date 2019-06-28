【富蘭克林】富蘭克林華美第3季投資展望

先顧核心資產 再尋低接機會

美中貿易戰發展是現階段最大風險，因應局勢不確定性高，富蘭克林華美投信建議第 3 季宜以低波動息收資產如特別股為核心，並掌握低利率環境促使資金朝收益靠攏趨勢，搭配從中受惠的新興市場債與高收益債，而之前受情緒賣壓調節的中國 A 股、台灣科技股，若貿易戰局勢未惡化將有反彈空間，值得留意低接機會。

特別股發行企業約 7 成集中於金融，次要產業也多屬內需導向，受貿易戰變化的直接影響有限，富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷認為，特別股基本面訊號正向，可望開展中長期走升趨勢，因此適合做為核心資產，藉由其較高股息、低波動特性，布局收益來源。

寬鬆環境營造固定收益資產正向氛圍，高息色彩的新興市場債、高收益債投資價值升溫。富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明指出，新興市場當地貨幣債擁較高殖利率水準，評價持續受各國通膨溫和與經濟成長潛力帶動，美元指數高檔震盪亦減輕匯價壓力，值得適度增持；而高收益債整體違約風險低，高息特性並緩衝價格波動，同為低利環境中固定收益資產投資的極佳選擇。

基於美中交鋒逐漸成為基本情境，不少資產在市場情緒回穩後可望迎來反彈。富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達認為，A 股已反映美中進入新冷戰階段，上證指數在 5、6 月未出現 2018 年般的崩跌，更傾向反映監管層的政策支撐利多，目前具備長期投資價值，待貿易爭議本身與其對企業財報造成的不確定性告一階段，會更有表現空間。

貿易戰下的供應鏈移轉也成為台股機會，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台廠多地區布局有利扮演美中兩大市場之間供應鏈角色，長線可望取得更多商機，同時科技新品的推出帶動相關類股，移動通訊發展也使 5G、PCB 等基礎建設受惠，業績成長有助台灣科技股重拾向上契機。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

本基金主要投資於新興市場國家，由於政治與經濟環境相對較不穩定，債券市場規模也較成熟國家為淺碟，故可能面臨較高的政治、經濟變動風險，而有無法償付本金及利息的債信風險。

本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

投資基金各類 N 類型、NB 分配型及 NC 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。

殖利率不代表報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站（www.FTFT.com.tw）查閱。

投資中國警語：中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新台幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。

投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。