〈台積社會責任〉去年有效節電3億度 節省電費7.5億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 去年度企業社會責任報告書出爐，去年有效節電達 3 億度，超越原先設定的目標，節省電費共 7.5 億元，並在全球購買約 8.8 億度再生能源、再生能源憑證及碳權、在台簽署長期再生能源合約 90MW(百萬瓦)，且目前美國綠建築 LEED 認證面積為全球半導體業第一。

台積電去年節能目標原定 2 億度，不過，透過透過 524 項節能措施，有效節電 3 億度，超越原先設定的目標，相當於減少 16.6 萬公噸二氧化碳排放，節省電費共 7.5 億元，因減少排碳而降低的潛在外部碳成本為新台幣 2.5 億元。

除有效節電 3 億度外，去年台積電單位產品溫室氣體排放量減少 17%，單位產品含氟溫室氣體排放量減少 60%，含氟溫室氣體總排放量減少 10%，均符合或超越原定目標。

用水方面，總回收水量達 129 百萬公噸，相當於 4.1 座寶二水庫，台積電並整合內部與外部資源，發展再生水技術，去年開始尋找廠商合作建置「台南科學園區再生水廠」，預計今年簽約興建。

總用電量方面，原先台積電設定，今年電力總用電量目標為降低 11%，不過，由於去年因應新廠房試機運轉與先進製程產線轉換，導致電力總用量比 2017 年增加 9%，儘管單位產品用電量較基準年 (2012 年) 降低約 7%，仍未達成原先設定的 11% 目標，未來將會投入更多節能措施。

台積電去年在全球購買約 8.8 億度再生能源、再生能源憑證及碳權，抵銷位於美國、加拿大、歐洲、中國、日本、韓國等據點電力總使用量所產生的二氧化碳排放約 60 萬噸。去年在國內再生能源供給量不足的困難情況下，已先在台簽署長期再生能源合約 90MW(百萬瓦)，並承諾未來 3 奈米生產用電量的 20% 將為再生能源。

此外，台積電去年新增太陽能板裝置量 1114 千瓦，已發電量 302 萬度，減少碳排放量 167 萬公斤，相當於 16.7 萬棵樹一年的碳吸收量，今年也將持續擴充 2000 千瓦太陽能裝置容量。

目前台積電現有 12 吋廠房均取得 LEED 認證，去年共有 30 座晶圓廠房及辦公棟獲得美國綠建築 LEED 標章、21 座台灣綠建築 EEWH 認證及 12 座綠色工廠認證，為台灣擁有最多綠建築的企業。且台積目前 LEED 認證面積為全球半導體業第一，綠建築認證面積、綠色工廠認證數也是全台第一。

