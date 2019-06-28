〈台積社會責任〉碩士畢業新人年薪150萬 全球員工薪酬中位數達158萬

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 去年度企業社會責任報告書出爐，去年新進碩士畢業工程師整體薪酬約達 32 個月本薪、年薪近 150 萬元，晶圓廠生產線技術員、工程師等直接員工，平均月收入高達 69300 元，而全球員工總體薪酬 (不含退休金及福利) 中位數則約 158 萬元，以總裁與中位數員工總體薪酬比約 149 比 1 來計算，總裁魏哲家去年薪酬估約 2.35 億元。

台積電去年共啟用 2323 位新進員工，79.7% 為 30 歲以下的年輕世代族群。報告書中指出，去年新進碩士畢業工程師平均薪酬，除 12 個月本薪、2 個月年終獎金外，還加上約 18 個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為 32 個月本薪，以新進碩士起薪 46600 元計算，年薪可達近 150 萬元。

從晶圓廠生產線技術員、工程師等直接員工薪資水準來看，平均整體薪酬約 27 個月的本薪，每月平均收入為台灣基本工資 3 倍。若以現行基本工資月薪 23100 元來計算，等於台積電直接員工平均每月收入高達 69300 元。去年台灣廠區整體薪酬為業界前 10% 水準，其餘地區整體薪酬為業界前 25%。

在調薪幅度方面，台積電去年 4 月對台灣及海外全體同仁進行本薪調整，台灣調薪幅度約 3 至 5%、中國約 9 至 10%，其餘地區約為 3 至 5%。去年台積電全球員工總體薪酬 (不含退休金及福利) 中位數約 158 萬元，總裁與中位數員工總體薪酬比約為 149 比 1，總裁魏哲家薪酬估約 2.35 億元。

台積電去年離職率僅 4.5%，優於內部訂定的 5-10% 的理想離職率，台積電也針對今年訂定目標，除理想離職率同樣為 5-10% 外，也設下 1 年內新進同仁離職率不超過 15% 的目標。

