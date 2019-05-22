日媒：2019日本產業機器人訂單總額 可能下修至1兆日圓以下！

根據日刊工業新聞報導，受到近期美中貿易戰戰火升溫影響，日本機器人工業會 (Japan Robot Association，JARA) 考慮下修 2019 年的產業機器人訂單金額預測 (包含非會員)。2019 年 1 月所作的預測，是較 2018 年增加 4% 至 1 兆 500 億日圓，但目前預測訂單金額，可能會跌破 1 兆日圓。

於 2019 年初時，是以需求將在下半年回溫為前提，作出了全年預測。然而美國在 5 月時，對中國進口商品發動了另一波的增稅措施後，在景氣恢復的時間上，也出現了向後延緩的疑慮。

美國在 5 月時，對中國進口商品發動了另一波的增稅措施。 (圖片：AFP)

根據 JARA 於 4 月所公布的統計數據，2019 年 1 - 3 月期的機器人訂單金額 (只包含會員)，較去年同期大幅減少約 3 成。

橋本康彥會長表示在 1 月時，在 2019 年的業界環境上，雖然擔心景氣將因美中貿易摩擦出現趨緩的現象，但是對中國、歐洲、美國在自動化投資方面，還抱有很大的期待。

為了在 2019 年內填補訂單上所出現的缺口，必須期待訂單表現能夠早日回溫。然而就在此時，發生了美國提高中國進口貨物關稅的情事，加上中國也不示弱的，計畫在 6 月向美國實施報復性關稅，雙方的對立關係又繼續的向上攀升。

在未來展望難以預測的情況下，各家企業們在設備投資上的態度也愈趨慎重。大家在景氣恢復時間上的看法雖有不同，但是在將向後延緩的看法上，則有一定程度的共識。

此外，在 2018 年的全年訂單金額 (包含非會員) 方面，原本預估會較 2017 年增加 7% 至 1 兆 100 億日圓，然而依照目前的態勢來看，將很有可能跌破 1 兆日圓。