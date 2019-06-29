〈鉅亨看世界〉美中超級電腦晶片戰

美國晶片大廠，超微半導體 (Advanced Micro Devices) (AMD-US) 在三年內從一個財務困難的企業，搖身一變成了投資人眼中的金雞母。

醜小鴨變天鵝的關鍵決定，始於晶片廠決定替中國半導體合作夥伴，開發超級電腦晶片。

這項決定或許救了 AMD，但美國可是拉起了國安紅線警報，美國國家安全官員認為此舉恐危及美國打算遏止中國發展超級電腦的目標。

美國用盡全力要阻止中國發展超級電腦，上周 21 日美國商務部便發布命令，封鎖了 5 家中國高效能超級電腦開發商，禁止他們取得任何美國科技，分別是中科曙光、天津海光、成都海光積體電路、成都海光微電子技術、無錫江南計算技術研究單位。

同時美國商務部也削減將近一半的美國科技公司技術轉移執照，限制美企將超級電腦工程技術授權給任何中國企業。

雖然看起來美國的確阻止了中國取得美國先進電腦的技術，但事實上為時已晚，中國版的 AMD 晶片，早已進行量產，據傳 AMD 以將先進的 x86 晶片技術轉移給中國的信息產業有限公司，中科曙光 (Sugon)。

外媒稱 AMD 這項技術等於給了中國「金鑰匙」，目前美中正在進行一場誰先建造出超級電腦的競賽，AMD 此番技術轉移，無疑給了中國相當大的優勢。

根據外電指出，AMD 的中國軍方合作夥伴，目前已使用超微的晶片打造出可能是目前全球演算速度最快的超級電腦。

與 AMD 結盟，對於中國半導體企業來說，是他們在這場科技戰的逆轉勝關鍵，中國一直以來在晶片領域較弱，至今中國半導體仍無法完全精通晶片技術。

美國國安會官員 Brig. Gen. Robert Spalding 表示，x86 是「通往王國的金鑰匙」，他指出當今所有科技都建立在 x86 上。

圖示 AMD 與中科曙光的交易足以讓中國與美國進行晶片技術 (圖片: 戰日報

AMD 在聲明中表示，公司將會繼續遵守美國法律，超微在上月底，在貿易戰後首次表示，與中國合資夥伴天津海光 (Tianjin Haiguang Advanced Technology) 進行的技術轉移，僅止於第一代技術。

AMD 首席執行長，華裔美籍的企業家蘇姿丰 (Lisa Su)，在 2014 年出任公司 CEO，當時公司財務吃緊，債務高築，營收慘淡，股價一度跌至每股 3 美元。

上任僅三週，蘇姿丰便前往北京與中國科技企業結盟，以超微的技術達到彼此互利，此番協議可說是拿到了超微的一筆救命金。