最新消息指出，美國總統川普政府正與以色列區塊鏈新創公司 Orbs 進行會談，旨在為以色列和巴勒斯坦長期存在的政治衝突開發區塊鏈解決方案。

前情提要：《紐約時報》報導，為了解決以色列和巴勒斯坦的主權與民族衝突問題，由美國總統川普的女婿兼白宮高級顧問 Jared Kushner 所主導的中東和平會議，於 6 月 25 日在巴林首都麥納麥開幕。會議上，美國財政部長 Steven Mnuchin 表示，在巴勒斯坦領土上的投資就像一場「火熱的 IPO」，並指出，「白宮的目標是投入 500 億美元，以支持所謂的—— 和平促進繁榮計畫」。然而，巴勒斯坦卻認為「經濟優先」的作法注定失敗。

為此，Orbs 聯合創始人 Netta Korin 向媒體透露，其團隊「跟美國政府和國務院有幾個合作項目，但目前仍處於保密狀態」。另外，為了利用區塊鏈技術解決社會上的人道主義問題，Korin 也在 Orbs 旗下協助創辦了非營利性組織 HEXA Foundation。

她接著補充道，「我被邀請（到巴林）向與會者展示區塊鏈技術的巨大潛力，以及它在政策及監管方面所能解決的難題。」

Korin 認為，該團隊目前正在尋求的解決方案將會改變遊戲規則，也可能帶動下一波典範轉移（Paradigm Shift），改變國際上對於經濟援助的處理方式。她表示，「過去一直被默認為捐款，但在未來，這將基於投資。」

此前，一位了解以色列、巴勒斯坦外交關係的匿名消息指出，過去一年裡，已探討過用於追踪巴勒斯坦資本流動的區塊鏈解決方案。該消息人士說，特別是在去年 10 月與美國財政部副部長 Sigal Mandelker 、以色列銀行和以色列財政部數位代表所召開的會議中，也探討了這種區塊鏈解決方案。這位匿名消息人士說，雖然巴勒斯坦金融管理局也在探索區塊鏈解決方案，但沒有巴勒斯坦人出席會議。

儘管 Korin 拒絕透露具體有哪些巴勒斯坦合作夥伴或項目計畫名稱，但她表示，開發團隊正與巴勒斯坦人合作探討「關於這些項目的設計和實施方式」。Korin 最後總結道，「區塊鏈將在該地區發揮重要作用」。

這篇文章 擬用區塊鏈促進中東和平計畫 以色列新創 Orbs 稱正與川普政府會談 最早出現於 區塊客。

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