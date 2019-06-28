Libra 進場競爭加劇？歐盟銀行業目標 2020 年全面實施即時支付

《路透社》6 月 26 日報導稱，歐盟銀行業預計將在 2020 年全面實施即時支付系統。歐洲支付理事會（EPC）總幹事 Etienne Goosse 表示，無論 Facebook 的加密貨幣項目 Libra 成功與否，來自金融科技公司的競爭仍然存在，所以銀行業目前急需加速發展。

報導指出，儘管歐元區內早在 2017 年就已開放金融機構採用即時支付，但只有接近半數的銀行參與該計畫。如今隨著 Facebook 推出穩定幣的消息公諸於世，意味著 Libra 即將成為當地銀行的競爭對手，因此在採用即時支付方面，很有可能將加速執行。

Goosse 表示，相較於支離破碎的銀行系統，大型科技公司更具顯著優勢，「他們提供全球解決方案，在全球品牌下，為消費者提供許多精彩的服務。所以，我們現在時間有限」。

Goosse 補充說明，雖然 EPC 即時支付標準現已被約 60％ 在歐元區內的貸款機構和支付服務供應商採用，但預計到 2020 年底可能將擴散到該區域內所有的銀行和金融機構。

另一方面，也有其他官員證實， 2020 年確實是一個合力的目標時程，但他們也指出，若要將該系統推向邊界以外的範圍，則須事先讓其覆蓋整個歐元區。

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