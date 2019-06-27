蘋果挖角ARM前晶片首席設計師！業界預期A系列晶片效能將大提升？

蘋果 (AAPL-US) 近期聘請了 ARM 首席晶片架構工程師 Mike Filippo，來擔任蘋果開發 Mac 處理器的關鍵工程師，業界預期，接下來蘋果自家設計的 A 系列處理器效能，將獲得大幅提升。

曾經參與設計 Arm Cortex A57、A72，以及高通 Snapdragon 885 行動處理器 A76 CPU 的頂級工程師 Mike Filippo，近日更新了其 LinkedIn 個人資料，顯示蘋果於五月時招募了 Filippo。

過去 Filippo 在 ARM 工作之前，還曾於晶片大廠英特爾和超微半導體 (Advanced Micro Devices) 裡，擔任關鍵工程設計師。

市場分析，對於蘋果來說，任用 Filippo 將可以幫助公司，填補今年初前任首席晶片架構師 Gerard Williams III 離職後從缺的職位。

蘋果 Mac 電腦已經使用了英特爾處理器將近二十年，外界一直傳言蘋果將會使用自家處理器，而 Williams 是蘋果公認的 iPhone 和 iPad 晶片首席架構師。

Filippo 表示 Cortex A76 性能，與上一代的 10nm A75 處理器相比，性能提升了 35%，機器學習上提升了 4 倍。

據傳，蘋果的 A 系列晶片將使用 ARM 技術支援，ARM 也表示，蘋果 Macbook 要是採用了新架構的晶片，將獲得相當於兩倍上一代 CPU 的性能，意味著蘋果接下來的 A 系列處理器效能，將可能進一步提昇。

蘋果從 iPhone4 開始使用首款自家設計的 A4 處理器，去年推出 X S 和 XR 系列，也採用了 A12 Bionic 處理器。

架構方面，A 系列處理器更加善用 ARM 技術同時導入蘋果自主設計 CPU，預期蘋果明年推出的 A 系列處理器將會有明顯不同。