傳三星將於明年推下一代折疊式手機Galaxy Fold 2

據報導，儘管三星首款的 Galaxy Fold 手機還沒下文，但卻傳出三星打算推出 Galaxy Fold 2，並計畫在 2020 上半年推出，期望與華為推遲上市的 Mate X 進行市場競爭。

據業內人士指出，三星電子預計將很快就能推出一系列的折疊式智慧型手機，其中也包括上下折疊式的機款。事實上，在 6 月 26 日的三星投資者論壇期間，三星行動通訊業務高級副總裁 Lee Jong-min 便暗示了將推出一系列的折疊式手機，並補充道三星的下一代智慧型手機將由折疊式設備所引領。

知情人士透露，三星最新款折疊式手機的發布日期尚未確認，但很可能早於華為推出的日期，且三星已經開始相關的研發。據傳 Galaxy Fold 2 可能會在今年 11 月開始進行生產，並可望在明年上半年正式推出。

一位市場分析師表示：「領先華為向市場推出第一批大規模生產的折疊式智慧型手機，有助於讓三星成為市場中的領導者。」

從三星最新的專利圖來看，三星的摺疊手機機身設計將出現重大轉變，主要在於小螢幕不再透過挖洞嵌入外側，而是有更大的主螢幕直接向外展開。此外，在這項專利途中，三星也設計了一個鎖定結構，讓設備維持在展開的狀態。

三星手機專利圖 (圖：patentlyapple)

至於原先預計在今年推出的 Galaxy Fold，有消息人士指出，三星與合作夥伴皆表示正式的發表日期未定，並且從 4 月宣布延後上市至今，公司都沒有相關的行銷上市準備工作，可見 Galaxy Fold 很難在近期上市。