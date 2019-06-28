〈上銀啟動交棒〉卓永財交棒董座 由獨子卓文恒接任 卸任後任集團總執行長

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (28) 日召開股東會，股東會後召開董事會，正式啟動接班交棒，會中推選上銀前董事長卓永財獨子卓文恒擔任董事長，卓永財將擔任集團總執行長與名譽董事長，並由卓文恒、總經理蔡惠卿擔任共同執行長。

上銀今日股東會上改選董事，6 席董事當選人為卓文恒、卓永財、李訓欽、陳進財、蔡惠卿與三幸投資法人代表黃友三，3 席獨立董事為陳晴慧、涂莉銘與姜正和，今日總出席占全部股數共 79.56%，而卓文恒得票占比達 20.2%，卓永財占比 18.93%。

上銀隨後召開董事會，推選由卓文恒擔任董事長，副董事長則由陳進財續任，前董事長卓永財交棒給卓文恒後，將擔任集團總執行長與名譽董事長，並由卓文恒、總經理蔡惠卿擔任共同執行長。

卓永財育有 1 子 2 女，幾年前就已啟動接班計畫，卓文恒為其獨子，擁有美國多明尼肯大學管理碩士學位，1995 年進入上銀服務，至今已滿 24 年，從工廠基層做起，一路晉升到執行副總，個性內斂沈穩、認真務實，在卓永財有計畫的培訓下，已歷練製造、行銷、人力資源各領域業務。

由於近來適逢美中貿易戰如火如荼開打時期，選在此時交棒，不免引起外界好奇。不過，卓永財認為，美中貿易戰情勢變化詭譎，是「花錢也買不到的競賽機會」，且卓文恒從進公司以來，已累積多年歷練，認為其能勝任董座一職。