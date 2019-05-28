〈美中貿易戰〉AMD執行長：未考慮將新技術轉移給中國合資企業

據日經週一 (27 日) 報導，AMD (AMD-US) 執行長 AMD 的首席執行長蘇姿豐 (Lisa Su) 在台北國際電腦展 (Computex) 上表示，目前公司沒有計畫將新一代半導體技術，授權給中國的合作夥伴，暗示著 AMD 想要避免美中貿易戰可能引起的影響。

AMD 股價微幅上漲 0.30，落在 26.44 美元。

AMD 超微半導體股價 (圖片 Investing.com)

這是 AMD 在貿易戰後首次表示，與中國合資夥伴天津海光 (Tianjin Haiguang Advanced Technology) 進行的技術轉移，僅止於第一代技術。

AMD 和天津海光在 2016 年成立合資企業，簽署了 2.93 億美元的授權協議，如今執行長蘇姿豐在台北電腦展表示：「授權協議僅止於第一代，除此之外並無其他技術授權的協議。」

天津海光是中科曙光 (Sugon) 旗下子公司，中科曙光為一家受中國政府補助伺服器公司，專門為中國政府打造超級電腦、資料中心和儲存設備的重要企業。

鑒於美中貿易戰升溫，蘇姿豐並未表示與天津海光的合作關係是否會受影響，不過她指出：「大部分的業務量來自於合資企業，而不是來自 AMD」。

分析師預料此舉將對中國半導體企業產生重大影響，因為中國一直還無法自行打造伺服器專用 CPU，目前僅有英特爾 (INTC-US)、AMD 和 IBM 能夠發展高階電腦的伺服器核心處理器，其他像是華為、Cavium 和高通等業者，則僅設計低成本的邊緣伺服器 (edge server)，使用的是 ARM 架構晶片，而這些晶片並不需要強大的運算能力。