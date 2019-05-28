〈美中貿易戰〉AMD執行長：未考慮將新技術轉移給中國合資企業

據日經週一 (27 日) 報導，AMD (AMD-US) 執行長 AMD 的首席執行長蘇姿豐 (Lisa Su) 在台北國際電腦展 (Computex) 上表示，目前公司沒有計畫將新一代半導體技術，授權給中國的合作夥伴，暗示著 AMD 想要避免美中貿易戰可能引起的影響。
AMD 股價微幅上漲 0.30，落在 26.44 美元。
這是 AMD 在貿易戰後首次表示，與中國合資夥伴天津海光 (Tianjin Haiguang Advanced Technology) 進行的技術轉移，僅止於第一代技術。
AMD 和天津海光在 2016 年成立合資企業，簽署了 2.93 億美元的授權協議，如今執行長蘇姿豐在台北電腦展表示：「授權協議僅止於第一代，除此之外並無其他技術授權的協議。」
天津海光是中科曙光 (Sugon) 旗下子公司，中科曙光為一家受中國政府補助伺服器公司，專門為中國政府打造超級電腦、資料中心和儲存設備的重要企業。
鑒於美中貿易戰升溫，蘇姿豐並未表示與天津海光的合作關係是否會受影響，不過她指出：「大部分的業務量來自於合資企業，而不是來自 AMD」。
分析師預料此舉將對中國半導體企業產生重大影響，因為中國一直還無法自行打造伺服器專用 CPU，目前僅有英特爾 (INTC-US)、AMD 和 IBM 能夠發展高階電腦的伺服器核心處理器，其他像是華為、Cavium 和高通等業者，則僅設計低成本的邊緣伺服器 (edge server)，使用的是 ARM 架構晶片，而這些晶片並不需要強大的運算能力。